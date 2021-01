serravalle. DONATI DIECI TOTEM GEL SPLAY AL COMUNE

I gel dispenser a pedale offerti dalla ditta Tectex Needle Boards srl di Pistoia verranno installati nelle scuole e asili comunali e all’interno dello stesso palazzo comunale

SERRAVALLE. La ditta Tectex Needle Boards srl di Pistoia ha deciso di donare 10 totem gel display che attraverso un meccanismo a pedale consente l’erogazione del gel disinfettante senza bisogno di dover toccare il dispenser. Lunedì 25 partirà l’installazione dei totem che saranno così distribuiti:

8 totem nelle scuole e asili del Comune: scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” di Casalguidi, scuola primaria “Ilaria Alpi” di Casalguidi, scuola dell’infanzia “Dire, fare, giocare” di Casalguidi, asilo nido “Il Bruco” di Casalguidi, scuola secondaria di primo grado di Masotti, scuola primaria “Margherita Hack” di Masotti, scuola dell’infanzia “Castello Arcobaleno” di Masotti, asilo nido “Buca delle Fate” di Masotti.

2 totem nel palazzo comunale.

“A nome dell’amministrazione comunale — afferma l’assessore al personale, polizia municipale e sicurezza, Maurizio Bruschi — ringrazio la ditta Tectex Needle Boards per l’importante donazione che ci permetterà di istallare questi totem in otto scuole del territorio e in due sedi del Comune.

Queste dotazioni consentiranno di utilizzare il gel con l’uso del piede e non con la pressione della mano così facendo ci saranno accessi ancora più sicuri”.

