serravalle. DUE NUOVI AGENTI NEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Entrano nell’organico degli agenti in servizio Silvia Francesconi e Alessio Cappellini

SERRAVALLE. Dopo la nomina di Nicola Bruni a Comandante della Polizia Municipale di Serravalle Pistoiese al posto di Claudio Nardi, che ha lasciato il servizio per approdare alle pensione, l’organico degli agenti in servizio si rafforza con altre due unità. Si tratta di Silvia Francesconi, che arriva dalla polizia municipale di Firenze, e di Alessio Cappellini, già agente in servizio a Pistoia.

Entrambi hanno alle spalle diversi anni di esperienza in vari settori della polizia municipale e il loro arrivo porta a 6 elementi la dotazione del Corpo dei Vigili di Serravalle Pistoiese, di cui 1 comandante, 1 ufficiale e 4 agenti.

Riguardo al prossimo futuro, il nuovo Comandante Nicola Bruni così si è espresso: “Per il momento ci sarà una fase di riorganizzazione interna e di formazione del nuovo personale per poi ricalibrare l’attività sulla base delle richieste dell’Amministrazione comunale e delle esigenze della cittadinanza”.

[fioretti — comune di serravalle]