serravalle. E-DISTRIBUZIONE E COMUNE COORDINERANNO LE TEMPISTICHE DEI NUOVI INTERVENTI A CASALGUIDI

E-distribuzione ha risposto alla nota dell’assessore Benedetta Vettori

SERRAVALLE. Giovedì 8 febbraio, nel centro di Casalguidi, erano previsti degli importanti lavori da parte di e-distribuzione. In vista di quest’intervento, era stato annunciato un distacco dell’energia elettrica dalle 8,30 del mattino alle 15,30 del pomeriggio. Ora, malgrado l’ampia pubblicità data all’evento dall’Amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese attraverso i suoi canali di comunicazione, la giornata di giovedì scorso è poi trascorsa senza che il distacco dell’energia elettrica avvenisse realmente.

In vista di questo disagio, tuttavia, molti artigiani e molti commercianti di Casalguidi avevano preferito non alzare neanche il rotolante dei propri negozi e dei propri laboratori, dando per scontata una giornata in cui, senza elettricità, risultasse impossibile lavorare. Quando poi tutti si sono resi conto che del blackout programmato non c’era neanche l’ombra, le categorie economiche che per quel giorno si erano astenute dal lavoro, hanno protestato con veemenza, facendo dire all’assessore alle Attività Produttive, al Commercio ai mercati, allo sport, allo sviluppo economico e al reperimento fondi Benedetta Vettori quanto segue: “Come assessore al Commercio e alle Attività produttive mi associo alla protesta dei commercianti e degli artigiani che spesso si vedono comunicare che verrà tolta la corrente a mattine intere.

Ciò comporta una chiusura obbligata delle proprie attività e molto spesso l’energia elettrica non viene neanche sospesa, facendo perdere inutilmente mezze giornate di lavoro. Chiedo quindi che i lavori possano essere svolti in orari più consoni e rispettosi per chi lavora”.

Una volta recepita la presa di posizione del Comune di Serravalle Pistoiese, e-distribuzione ha prontamente risposto quanto segue: “L’8 gennaio scorso a Casalguidi abbiamo iniziato le attività iniziando con delle operazioni propedeutiche. Poi però, una volta ravvisato un problema tecnico per un’installazione di terzi, abbiamo dovuto interrompere le operazioni. Quindi, sostanzialmente, non abbiamo fatto la messa a terra dell’intervento, che verrà quindi riprogrammato nei prossimi giorni, concordandolo con l’Amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese. Nel frattempo, e-distribuzione si scusa per i disagi a cui i cittadini sono andati incontro”.

La risposta di e-distribuzione è stata molto apprezzata dall’assessore Benedetta Vettori che, in una sua nota, così afferma: “Esprimo la mia soddisfazione per la risposta di e-distribuzione in merito alla mia segnalazione. Sono certa che da ora in poi potremo collaborare per limitare al massimo i danni derivanti dagli interventi sul territorio, in modo da garantire un sereno svolgimento dell’attività lavorativa dei nostri commercianti e delle nostre aziende”.

[fioretti— comune di serravalle]