serravalle. È MORTO A 75 ANNI L’EX SINDACO PATRIZIO MUNGAI

Aveva guidato l’amministrazione comunale dal 2012 al 2017

SERRAVALLE. È morto a 75 anni Patrizio Eugenio Mungai, ex sindaco del Comune di Serravalle Pistoiese dal 2012 al 2017. Era nato a Pistoia il 12 ottobre del 1949 e abitava a Ponte Stella, dove viveva con la moglie Stefania Pomposi. La coppia ha avuto una figlia, Martina, che da tempo abita a Londra, dove vive con il marito e le loro due bambine.

Dopo essersi diplomato all’Istituto tecnico industriale Silvano Fedi di Pistoia, Patrizio Mungai viene assunto alle Officine Nuovo Pignone di Firenze. A poco più di vent’anni, si iscrive al Psi e inizia a fare attività sindacale. Viene eletto nel consiglio di fabbrica della Nuova Pignone proprio negli anni in cui più accesa era la dialettica a sinistra fra comunisti e socialisti. La sua posizione di mediatore fra queste due grandi famiglie politiche lo porta però sempre a privilegiare la mediazione allo scontro.

Il suo ingresso nella politica del suo territorio risale all’inizio degli anni Ottanta, quando viene nominato presidente della circoscrizione di Cantagrillo, una delle tre circoscrizioni in cui fu allora diviso il comune di Serravalle Pistoiese. In quegli anni, si dedicò al radicamento e al rafforzamento della locale sezione del Psi, che arrivò ad avere un grandissimo numero di iscritti. Il suo approdo al Consiglio comunale di Serravalle risale invece all’inizio degli anni Novanta, risultando fra gli eletti della lista del Psi. La sua ascesa politica in ruoli particolarmente impegnativi inizia invece nel 2002 quando, sotto le insegne dell’Ulivo, viene eletto sindaco Renzo Mochi. Durante il suo primo mandato, Mochi lo nomina vicesindaco, assessore al Bilancio e all’Ambiente. Nel 2007, con la seconda elezione di Mochi, questa volta a capo della lista di centrosinistra L’Unione, Patrizio Mungai vede aggiungersi alle deleghe al Bilancio e all’Ambiente, quella ai Tributi, allo Sport e agli Acquisti.

Quindi, quando nel 2012 Mochi esce di scena, è proprio Patrizio Mungai a guidare alla vittoria la lista Centrosinistra per Serravalle e a ottenere la carica di sindaco. Dopo cinque anni di amministrazione, gli elettori nel 2017 non lo riconfermano. A vincere la competizione elettorale è infatti la lista civica guidata da Piero Lunardi Uniti per Serravalle.

Dal 2017 al 2022 Mungai ricopre quindi la carica di capogruppo dell’opposizione, scegliendo però di non ricandidarsi alle elezioni del 2022. Privo quindi di cariche istituzionali, l’ex sindaco ha potuto dedicarsi in questi ultimi anni alle sue passioni. Abilissimo cercatore di funghi, era solito dedicare a questa attività gran parte dei pomeriggi autunnali mentre, ogni domenica dell anno, non perdeva mai una partita della sua amata Fiorentina. I momenti più felici prima che la malattia ne limitasse la mobilità, li ha tuttavia passati a Londra quando, in compagnia di Stefania, si recava a far visita alle sue adorate nipotine, a sua figlia e a suo genero.

La sua morte lascia attoniti tutti i cittadini del Comune. Il suo funerale è previsto giovedì mattina alle 9,30 alla chiesa di Casalguidi.

[fioretti — comune di serravalle]