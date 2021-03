serravalle. È MORTO ALBERTO PAOLINI, EX PRESIDENTE DEL MASOTTI CALCIO

Aveva 79 anni ed era molto conosciuto a Spazzavento e Masotti

SERRAVALLE. Spazzavento e Masotti perdono una grande persona : Alberto Paolini (79 anni) dal 1961 fino al 1999 aveva lavorato presso Ge Oil& Gas-Nuovo Pignone di Firenze.

Una persona perbene, con grandi valori, benvoluta da tutti: un marito, un padre e un nonno esemplare e sempre presente. Per anni è stato il presidente della locale squadra di calcio di Masotti.

“Nel piccolo di una società – ricorda la figlia Benedetta – è stato davvero un grande presidente! Quanto gli piaceva stare con i ragazzi …

Non mancava una partita. La sua premura … l’acqua per i ragazzi e l’uva non potevano mancare. E com’è stato orgoglioso di creare la Scuola calcio! L’ ho aiutato tante volte anch’io a impacchettare i regalini di Natale!”.

“Esprimo le più sentite condoglianze al Masotti Calcio e ai familiari di Alberto Paolini. Per tanti anni Presidente del Masotti Calcio” ha scritto l’assessore Maurizio Bruschi