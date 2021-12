serravalle. È MORTO CRISTIANO, UN RAGAZZO SPECIALE DAL SORRISO CONTAGIOSO

Cristiano Caldarone, 31 anni, era il figlio di Katia Bugiani, presidente dell’associazione Un Passo Avanti onlus

SERRAVALLE. Un ragazzo speciale, dal sorriso contagioso. A 31 anni è scomparso Cristiano Caldarone. E’ stata la madre stessa, Katia Bugiani, Presidente Associazione Un Passo Avanti onlus e consigliere della Fondazione Mai soli, a darne notizia con un post su facebook.

Un lutto che colpisce anche la comunità di Casalguidi dove Cristiano era molto conosciuto.

Frequentava infatti tra l’altro il progetto Edera, dove aveva trovato il sostegno di tanti volontari con il supporto della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo.

Un ragazzo speciale che nonostante tutte le “batoste prese” non ha mai abbandonato il sorriso e il suo attaccamento alla vita.

La benedizione della salma si terrà nel pomeriggio di oggi nella cappella dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia.

Cristiano – si legge in un commento di commiato su facebook – era diventato un bellissimo ragazzo tanto amato dalla sua famiglia”.

Altrettanto determinata e coraggiosa la famiglia e in particolare la madre, donna speciale che tanto si è spesa assieme ad altri genitori di bambini e ragazzi portatori di handicap per migliorare la qualità della vita dei propri figli e non solo.

Alla famiglia le condoglianze di Linea Libera.