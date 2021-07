serravalle. ECCO PERCHÈ ABBIAMO DECISO DI FONDARE UNA LISTA CIVICA

“Non è la Bardelli che ha fatto guerra al partito: è accaduto esattamente il contrario!”. Alcuni rappresentanti del gruppo civico intervengono pubblicamente per spiegare la propria posizione

SERRAVALLE. L’intervista di Renzo Giusti rilasciata al Giornale di Pistoia e pubblicata in data 10 luglio ci dà l’occasione per precisare alcune questioni importanti riguardanti la nascita della nostra lista civica.

Si sente fin troppo spesso parlare di motivazioni personali riconducibili al rapporto con il Coordinatore Provinciale di FdI che starebbero alla base della scelta di Elena Bardelli di staccarsi dal partito e costituire un gruppo civico.

La gente evidentemente non conosce il trattamento riservato dal senatore La Pietra al Circolo di Serravalle Pistoiese, fondato alcuni anni fa proprio dalla Bardelli.

A partire dall’entrata in Fratelli d’Italia del consigliere Stefano Agostini, esponente di spicco per oltre trent’anni della sinistra serravallina, la Bardelli e il suo gruppo (formato all’inizio da oltre quaranta persone) sono stati osteggiati dal gruppo consiliare perché ritenuti troppo “meloniani” e di intralcio alla politica di tipo trasversale portata avanti nel nostro comune.

Sono quindi iniziate le sospensioni delle tessere, a cui sono state trovate le motivazioni più ridicole e disparate, e l’attribuzione dei tesserati di Serravalle ad altri circoli comunali.

È stata attivata anche la macchina del fango nei nostri confronti e in particolare nei confronti della Bardelli, accusata pubblicamente, ma ingiustamente, di fatti molto gravi e non meglio precisati.

L’intento è stato quello di distruggere un circolo molto attivo, ma non rispondente ai desideri dei consiglieri comunali e del Coordinatore Provinciale, cercando di trovare colpe nel comportamento privato della Bardelli, visto che non era possibile trovare colpe in quello politico, sempre rispettoso delle linee nazionali.

Non è la Bardelli che ha fatto guerra al partito: è accaduto esattamente il contrario!

A nessuno di noi è stata concessa la possibilità di candidarci in fdi: per questo l’unico modo per continuare la nostra attività politica, ispirandoci ai principi veri della destra sociale senza deludere le aspettative dei cittadini, è stato quello di fondare una lista civica.

Confidiamo di essere stati abbastanza chiari per non dover ritornare più sull’argomento.

Sergio Nenciarini, Francesca Sedile, Angelo Filippi, Andrea Baccini

In rappresentanza del gruppo civico facente capo ad Elena Bardelli