serravalle. ELENA BARDELLI BOMBARDA IL COMUNE SUL PIANO DELLE BARRIERE ARCHIETTONICHE

Da settimane siamo costretti a leggere accuse infondate da parte del gruppo civico di Elena Bardelli che indica il Comune di Serravalle come inadempiente sulla redazione del P.E.B.A., il piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

Nonostante alla Bardelli sia stata recapitata una risposta ufficiale del Sindaco Piero Lunardi, trasmessa anche al Prefetto di Pistoia, nella quale erano anche contenuti tutti i riferimenti per la consultazione del P.E.B.A., la stessa continua a negare la realtà, insistendo sul fatto che il piano non esista.

In verità, sia con la variante organica del 2016 sia con l’adozione del Piano Operativo 2022, come ben specificato all’art. 75 delle norme tecniche di attuazione, l’amministrazione comunale ha reiterato il P.E.B.A. del 2006, valido quindi fino al 2026 (dieci anni dal 2016), quando verrà riaffidato uno studio specifico per un aggiornamento generale.

Nel frattempo, il piano è stato sempre costantemente monitorato ed aggiornato e dalla sua consultazione si ricava facilmente che l’amministrazione è sempre stata parte attiva nella eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono una vita migliore ai diversamente abili.

Non so a cosa tenda l’azione del gruppo della Bardelli se non a voler mettere in cattiva luce il Comune di Serravalle che invece ha sempre dimostrato, sia sotto la guida di Piero Lunardi sia con i precedenti sindaci, un’attenzione doverosa e puntuale verso il mondo della disabilità.

I nostri edifici pubblici sono tutti ad alta accessibilità, a partire dalle scuole. Anzi, proprio per mia precisa volontà ho voluto spostare l’ufficio ragioneria, che pure non ha aperture al pubblico, all’interno del palazzo del capoluogo, trasferendolo dalla precedente sede che non era fornita di rampe ed ascensori.

Anche i marciapiedi dei nostri paesi sono dotati di rampe di accesso ed i posteggi riservati sono stati costantemente aumentati anche negli ultimi anni.

Ogni anno, come prevede la normativa, una quota degli oneri di urbanizzazione è destinata al miglioramento delle condizioni attuali per rendere più semplice la vita a chi ha difficoltà di mobilità e l’assessore al sociale Ilaria Gargini potrebbe facilmente elencare le moltissime iniziative che il Comune di Serravalle mette in campo per sostenere e seguire da vicino tutto il mondo della disabilità.

Respingo quindi con forza le accuse di Bardelli e dei suoi amici soprattutto perché la sua è un’azione che non mira al miglioramento delle condizioni di vita delle nostre comunità ma ha come unico obiettivo quello della sterile polemica politica fondata solo sui sospetti e sulle mistificazioni.

Federico Gorbi

Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica

Comune di Serravalle Pistoiese