serravalle. FDI DALLA PARTE DELLE FAMIGLIE, DEGLI ARTIGIANI E DEGLI IMPRENDITORI

SERRAVALLE. Alcuni giorni fa abbiamo depositato presso gli uffici comunali una mozione a favore del sostegno economico a famiglie, esercizi commerciali, attività artigianali e aziende del territorio. Considerata l’emergenza sanitaria tuttora in corso, che ha duramente colpito il nostro Paese, provocando una preoccupante crisi economica estesa ad ogni settore e tipo di attività produttiva; preso atto che anche il comune di Serravalle Pistoiese ė stato investito da tale crisi e che numerosi sono i negozi, le aziende e le famiglie che versano in gravi difficoltà, impegniamo il sindaco e la giunta a non aumentare la Tari nell’anno in corso; ad azzerare o almeno ridurre la parte variabile di suddetta tassa relativamente al periodo di chiusura degli esercizi commerciali e delle attività produttive a causa della pandemia; a rinviare all’anno prossimo i termini per le notifiche dei solleciti riguardanti la Tari non saldata nel 2019; a spostare i termini per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità; ad azzerare per tutto il 2020 la Cosap per i dehors di bar, ristoranti e pasticcerie; a rinviare all’anno prossimo i termini per le notifiche dei solleciti di Imu e Tasi non saldate negli anni precedenti; a rimborsare le famiglie che non hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico per il periodo non goduto a causa della sospensione delle attività didattiche; a intraprendere ulteriori azioni di sostegno in favore delle famiglie in difficoltà economica mediante maggiori investimenti nel settore sociale; a adottare in base alla certificazione Isee forme di contributo per il pagamento della connessione internet alle famiglie con figli in età scolare che hanno partecipato alla didattica a distanza.

Fratelli d’Italia sta da sempre dalla parte delle famiglie, degli artigiani e degli imprenditori, purtroppo beffati in questa situazione emergenziale da un governo sordo e cieco alle loro reali necessità.

Matteo Giovannoni, Capogruppo Fratelli d’Italia-Serravalle Pistoiese

Patrizia La Pietra, Consigliere Comunale Fratelli d’Italia-Serravalle Pistoiese

Stefano Agostini, Consigliere Comunale Fratelli d’Italia-Serravalle Pistoiese