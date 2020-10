serravalle. FDI. «IL COMUNE INTENSIFICHI LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL “RICAMO” DI CASALE»

SERRAVALLE. I pregiati manufatti del Club del Ricamo di Casalguidi, costituitosi nel 1996, sono entrati a pieno titolo, grazie al progetto degli stilisti Dolce e Gabbana, nell’olimpo dell’Alta Moda, con la partecipazione nel mese di settembre ad una sfilata che ha visto il coinvolgimento di ben 38 laboratori artigianali.

Cosi il nome di Serravalle Pistoiese ha varcato non solo i confini del comune e della regione, ma anche quelli italiani per affermarsi nel panorama internazionale grazie all’instancabile lavoro di alcune signore del territorio, intenzionate a tramandare una delle tradizioni locali che contraddistinguono il nostro comune e le sue produzioni artigianali.

Come gruppo politico, nel ringraziare tutte le ricamatrici per la loro opera altamente meritoria, che va a vantaggio di tutta la comunità civile, chiediamo che l’Amministrazione Comunale intensifichi le iniziative di valorizzazione e promozione di questa arte tipicamente casalina, impegnandosi anche a trovare una sede adeguata per poter permettere alle socie lo svolgimento delle loro attività laboratoriali e la conservazione/esposizione dei loro prodotti.

Il Circolo di Fratelli d’Italia-Serravalle Pistoiese