serravalle. FERMATO UN AUTOMOBILISTA CON PATENTE NON VALIDA IN ITALIA

Aveva anche l’assicurazione e la revisione scaduta. Proseguono i controlli della locale Polizia Municipale sul territorio

SERRAVALLE. La Polizia municipale di Serravalle Pistoiese, nell’ambito dei consueti controlli volti a garantire la sicurezza della circolazione stradale ha identificato, mercoledì 13 marzo sulla SR 435, un cittadino straniero di 29 anni a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata con assicurazione e revisione scaduta. Da un più attento controllo, gli agenti hanno altresì accertato che anche la patente di guida straniera dell’automobilista non era più valida in Italia. La vettura è stata quindi posta sotto sequestro e per l’automobilista sono scattati i vari provvedimenti previsti per legge.

Nella stessa giornata la Polizia municipale di Serravalle Pistoiese ha poi sanzionato altri due automobilisti per irregolarità dei documenti di circolazione e di guida. Quest’importante operazione, volta alla sicurezza della circolazione stradale, segue altre operazioni analoghe che la Polizia Municipale di Serravalle Pistoiese ha già effettuato nei primi mesi dell’anno svolgendo la sua opera di controllo nell’intera rete stradale che attraversa tutti i versanti del territorio comunale.

Poche settimane fa, altri due automobilisti erano stati fermati e identificati sempre dalla Polizia municipale di Serravalle Pistoiese mentre circolavano a bordo di mezzi privi di copertura assicurativa e anche per loro erano scattati i provvedimenti del caso.

[fioretti —comune di serravalle]