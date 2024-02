serravalle. FIBRA OTTICA, NESSUN OBBLIGO DI CAMBIO DI GESTORE

A Casalguidi stanno arrivando telefonate dove alcuni operatori paventano il rischio di cessazione del servizio. Il vicesindaco Gorbi: una discutibile pratica commerciale

SERRAVALLE. La notizia dell’arrivo della fibra ottica a Serravalle Pistoiese e nelle zone limitrofe ha evidentemente scatenato gli appetiti di chi cerca di approfittare di questa grande opportunità tecnologica per trarne un profitto personale. Alcuni cittadini residenti a Casalguidi stanno infatti ricevendo in questi giorni delle telefonate alle loro utenze fisse, con cui alcuni operatori e operatrici molto insistenti cercano di imporre il cambio di contratto di gestione della linea telefonica paventando addirittura il rischio di cessazione del servizio.

I proponenti, con fare al limite dell’intimidatorio, cercano di convincere i consumatori a provvedere al più presto a rescindere il contratto con il loro attuale gestore, affermando che in caso contrario andranno incontro al pagamento di una penale di 84 euro oltre al distacco della loro linea telefonica.

A mettere in guardia i cittadini da queste discutibili pratiche commerciali invitandoli al contempo alla prudenza è l’assessore alla Transizione digitale Federico Gorbi: < Si tratta evidentemente di una tattica commerciale pianificata a tavolino dopo che sugli organi di informazione è apparsa la notizia dell’arrivo della fibra a Serravalle Pistoiese e nelle sue immediate vicinanze.

Gli artefici di questa operazione commerciale evidentemente non conoscono neppure in maniera approfondita il territorio comunale visto che a essere presi di mira sono i residenti nella porzione di comune della Piana pistoiese, dove la fibra ottica è arrivata ormai da tempo.

Oltre a sottolineare la totale estraneità dell’amministrazione comunale riguardo a questi messaggi, invito tutti quanti alla prudenza e alla massima attenzione nel valutare le offerte che possano provenire via telefono. Resta poi sottinteso l’invito a non fare mai entrare in casa sconosciuti per nessun motivo, neppure per la stipula di nuovi contratti telefonici”.

[fioretti — comune di serravalle]