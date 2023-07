serravalle. FIERA CASALGUIDI: OTTO GIORNI INVECE DI SEI E TULLIO DE PISCOPO SUL PALCO

I volontari sono in fermento per l’edizione n. 138. L’assessore Gorbi: “L’amministrazione comunale cerca di stare vicino al comitato organizzatore per dare sempre nuova energia a questa antichissima manifestazione”

SERRAVALLE. L’edizione numero 138 sarà speciale già a partire dalla durata: invece dei soliti sei giorni questa volta la festa che coinvolge l’intero paese di Casalguidi durerà otto giorni.

Appuntamento quindi fissato per il taglio del nastro per martedì 12 settembre. Da quel momento si susseguiranno tutta una serie di eventi musicali, culturali, gastronomici e del mondo dell’artigianato e del commercio fino a martedì 19 settembre quando, a mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico chiuderà, come sempre, la Fiera.

Il successo della Fiera ha convinto il Comitato organizzatore e l’Amministrazione comunale a sperimentare una durata superiore a quella ormai tradizionale per dare ancora maggiori opportunità di divertimento e spensieratezza, dopo anni complicati.

Il programma in parte è ancora top-secret ma possiamo anticipare alcune cose: sul palco si esibiranno artisti di primissimo livello come Tullio De Piscopo, ci saranno mostre importanti per le tradizioni del nostro territorio, come quella che riguarderà il Ricamo di Casale; grande spazio sarà dato alla cultura con autori che verranno a presentare le loro pubblicazioni e verranno premiati personaggi del mondo dello sport che si sono contraddistinti.

Tra questi ultimi, Massimiliano Irrati, arbitro internazionale di calcio, verrà insignito del premio “Casalguidi Fiera di…”.

Tornerà ancora la fiera degli animali, organizzata dalla Proloco di Cantagrillo, e non potrà certo mancare la festa dell’uva.

“La Fiera di Casalguidi è una tradizione importante che esprime l’orgoglio e l’amore dei casalini verso il loro paese – ha detto il vicesindaco Federico Gorbi – e l’amministrazione comunale cerca di stare vicino al comitato organizzatore per dare sempre nuova energia a questa antichissima manifestazione”.

[fioretti — comune di serravalle pistoiese]