serravalle. FIERA DI CASALGUIDI AI NASTRI DI PARTENZA

Martedì 12 settembre alle 18 apertura degli stand e delle mostre e alle 21 in piazza il concerto di Alberto Fortis

SERRAVALLE. Partirà ufficialmente martedì alle 18 la Fiera di Casalguidi.

Il Sindaco di Serravalle taglierà il nastro, insieme all’assessore alla Fiera Federico Gorbi e al Presidente del Comitato Festeggiamenti Paolo Ciampi, per dare il via alla manifestazione che durerà fino al 19 quando lo spettacolo pirotecnico chiuderà la 138° edizione.

La Fiera di Casalguidi nasce come fiera del bestiame e, nel tempo, ha saputo crescere, arricchirsi e trasformarsi per rimanere al passo con i tempi e per continuare ad attirare le attenzioni di tante persone.

Agricoltura, artigianato, gastronomia, spettacoli, sport e cultura: l’eccellenza del territorio pistoiese, e non solo, da 138 anni si trova concentrata a Casalguidi in questo periodo.

Un orgoglio per gli abitanti del Paese, un vanto assoluto per il Comitato Festeggiamenti che la organizza insieme al Comune di Serravalle Pistoiese.

L’edizione 2023 rappresenta una svolta perché ripropone la Fiera ai suoi più alti livelli con lo scopo di dare una ventata di ottimismo alla nostra economia locale.

“Come assessore alla Fiera — ha dichiarato il vicesindaco Gorbi — non posso certo dimenticare il grande contributo che hanno dato alla organizzazione degli eventi tutti i dipendenti comunali che, con impegno ed entusiasmo, hanno contribuito nel migliore dei modi perché la manifestazione abbia pieno successo; un grazie anche va alle Forze dell’Ordine, ai volontari e a tutti coloro che lavorano in questi giorni per la nostra sicurezza con professionalità e dedizione”.

“Voglio ringraziare tutti coloro che nel Comitato Fiera danno una mano — ha aggiunto il Sindaco Piero Lunardi — perché, senza alcun ritorno personale, mettono grande impegno per andare solamente orgogliosi di una Fiera che ci viene invidiata in tutta la Provincia e nella Toscana intera”.

Il programma della prima serata, dopo l’apertura degli stand e delle mostre, prevede lo spettacolo musicale di Alberto Fortis che si esibirà sul palco di piazza Gramsci con tutti i suoi maggiori successi per rivivere le atmosfere degli anni ’70.

[fioretti — comune di serravalle]