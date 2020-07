serravalle. FIERA DI CASALGUIDI, SI O NO?

SERRAVALLE. È una scelta non facile, ci sono argomenti per il no ed argomenti per il si. Il Partito Democratico sia pur minoranza in Consiglio comunale, nell’interesse del nostro territorio, espone ai cittadini ed alla Giunta, la propria posizione.

Noi riteniamo che vadano considerati tutti gli “interessi” in campo:

1) la tutela della salute che è al primo posto e che richiede siano rispettate tutte le prescrizioni di distanziamento, igiene delle mani e mascherine;

2) la tutela del lavoro, perché attorno a questo tipo di manifestazioni, c’è tutto un mondo di ambulanti, produttori locali che di solito espongono, vendono e pubblicizzano i loro prodotti. Categorie che hanno sofferto particolarmente gli effetti del Covid 19 e che hanno assoluto e urgente bisogno di lavorare. Gli stessi commercianti locali, hanno interesse che in paese venga attirato pubblico perché da questo hanno evidenti vantaggi.

Come già successo per i mercati, riaperti già da tempo, è necessario rispettare sia la primaria esigenza di salvaguardare la salute, che quella di riattivare le attività lavorative che vivono di queste manifestazioni ed il commercio locale, il tutto nel pieno rispetto delle regole.

Viste le condizioni in cui quest’anno ci troviamo ad operare, secondo il PD, può essere organizzata non la manifestazione di sempre, ma una Fiera rivista e corretta:

a — evitando di fare eventi che possano creare assembramenti come, per esempio il concerto del lunedì;

b— distanziando più degli altri anni gli ambulanti, distribuendoli su un’area più estesa e lasciando ampi spazi per gli spostamenti dei visitatori;

c — obbligando ambulanti ed espositori a mettere a disposizione presìdi per la disinfezione delle mani;

d — prevedendo controlli diffusi e rigorosi del rispetto delle regole sia da parte di ambulanti ed espositori, sia da parte del pubblico;

e — prevedendo, dove necessario, ingressi contingentati alle varie aree e la misurazione della temperatura corporea.

Una Fiera rivista e corretta quindi, ma con tutte le presenze tradizionali, come le macchine agricole e la fiera degli animali. Una Fiera che, per i controlli, necessita del supporto di tutte le organizzazioni di volontariato che siamo certi, come sempre, saranno in campo, a partire dal Comitato Fiera, cui diamo tutto il nostro sostegno e che riteniamo non debba farsi carico di tutte le responsabilità che dovranno invece essere prevalentemente in capo alla Amministrazione comunale.

Infine, in considerazione che la domenica della Fiera si svolgeranno le elezioni Regionali con i seggi, come al solito, nella zona palestra, riteniamo che le macchine agricole e gli ambulanti da anni presenti in quell’area debbano essere spostati altrove.

Secondo noi, la zona più adatta è il tratto di via Europa compreso tra via Alighieri e via Cervi che potrebbe essere chiusa, più piazza Berlinguer adiacente a via Zamboni.

[corsini —pd serravalle pistoiese]