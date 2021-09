serravalle. FORZA ITALIA APPOGGIA LA CANDIDATURA DI PIERO LUNARDI

A sostegno del sindaco uscente dopo i civici di Uniti per Serravalle intervengono sia il coordinatore provinciale che il coordinamento Forza Italia Serravalle Pistoiese

PISTOIA —SERRAVALLE. Il coordinatore provinciale e il coordinamento Forza Italia Serravalle Pistoiese appoggiano la richiesta di candidatura di Piero Lunardi venuta dai consiglieri civici di Uniti per Serravalle.

Come i nostri colleghi, siamo infatti convinti che la scelta fatta quattro anni fa di mettere Lunardi al timone di una grande aggregazione sia stata vincente: primo – ed innegabile – perché finalmente, per la prima volta, quella scelta ha portato all’alternanza nell’amministrazione di Serravalle.

Secondo – e a parer nostro altrettanto evidente – perché negli ultimi anni sono iniziati processi, progetti e investimenti che meritano di proseguire.

Tutto ciò nonostante una pandemia mondiale che non ha certo reso in discesa i compiti di Sindaco, Giunta e Maggioranza. Nonostante questo, siamo soddisfatti del lavoro e della collaborazione venuti da tutte le componenti della lista Uniti per Serravalle, e pronti, al fianco di Piero, a proseguire in questo percorso.

Massimo Boni

Roberto Bardelli

Elia Gargini