serravalle. GALLERIA, IL GRUPPO CIVICO SPRONA IL COMUNE

Quali le cause della situazione di stallo, gli eventuali rischi e pericoli per la popolazione e le misure adottate per la messa in sicurezza del territorio?

SERRAVALLE. Sappiamo che i lavori sono in netto ritardo sulla tabella di marcia (si sarebbero dovuti concludere entro il 2019), che l’escavazione ha creato problemi a diverse private abitazioni e che, considerato il reale pericolo per la sicurezza dei residenti, giustamente, con senso di responsabilità, l’amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese ha sospeso il nullaosta al vincolo idrogeologico.

In passato avevamo appreso dell’esistenza di una frana quiescente sotto il crinale collinare.

Chiediamo adesso all’amministrazione che, con altrettanto senso di responsabilità, ispirandosi al principio di trasparenza, informi la cittadinanza — non solo i residenti — sulle effettive cause di questa situazione di stallo, su eventuali rischi e pericoli per la popolazione, sulle misure adottate per la messa in sicurezza del territorio e sulla tempistica prevista per il compimento dei lavori.

Gruppo civico — Serravalle Pistoiese