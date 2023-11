serravalle. GALLERIA, L’AMMINISTRAZIONE È SODDISFATTA? SI È GIÀ DIMENTICATA I DISAGI SUBITI DAI PROPRI CITTADINI?

Serravalle Civica-Forum dell’Indipendenza italiana: “I lavori del raddoppio registrano un ritardo di ben quattro anni; iniziati nel 2016, sarebbero dovuti terminare nel 2019, con l’entrata in funzione dell’opera nel 2020”

SERRAVALLE. Abbiamo appreso che si è concluso in questi giorni lo scavo della galleria di Serravalle, operazione che purtroppo ha di molto rallentato la realizzazione del raddoppio ferroviario nella tratta Pistoia-Montecatini.

L’assessore Bruschi sugli organi di stampa, facendo eco agli interventi del governatore Giani e dell’assessore regionale Baccelli, si è mostrato soddisfatto dell’opera, proiettandosi già idealmente verso il futuro.

Francamente non vediamo il motivo di tutta questa soddisfazione. I lavori del raddoppio infatti, registrano un ritardo di ben quattro anni; iniziati nel 2016, sarebbero dovuti terminare nel 2019, con l’entrata in funzione dell’opera nel 2020: non capiamo pertanto quale consolazione possa costituire, di fronte a tale tempistica, l’apertura della galleria un mese prima di quanto preventivato, come invece sostiene Bruschi.

L’interruzione della linea ferroviaria poi ha causato in questi anni enormi disagi a lavoratori e studenti pendolari, costretti ad usufruire periodicamente di autobus messi a disposizione da RFI per raggiungere i luoghi di studio e di lavoro. Diverse famiglie inoltre, a causa dei reali pericoli dovuti ai lavori di escavazione, sono state costrette a lasciare per sempre le loro abitazioni, acquistate da RFI proprio per essere abbattute. Infine il crinale della collina ha dovuto essere messo in sicurezza a causa della frana quiescente, di cui si sapeva l’esistenza fin dall’inizio, ma di cui fin dall’inizio si è sottovalutato il rischio.

Per amore della verità l’assessore comunale avrebbe dovuto ricordare tutto questo iter travagliato; invece ha scelto la via più semplice, quella cioè della giustificazione tout court dell’operato di RFI e dell’ente regionale. Chiediamo: alla luce di questo comportamento, i serravallini sono sicuri che la giunta comunale agisca davvero nell’interesse dei cittadini, tutelando costantemente i loro diritti?

Noi nutriamo forti e fondati dubbi al riguardo.

Serravalle Civica-Forum dell’Indipendenza Italiana