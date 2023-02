serravalle. GIORNATA DEL RICORDO, SERRAVALLE CIVICA: QUANTO SONO CREDIBILI GLI ESPONENTI DI FRATELLI D’ITALIA?

“Organizzano eventi per commemorare i martiri delle Foibe ma non hanno mosso un dito per appoggiare la nostra richiesta all’amministrazione comunale di intitolazione di uno spazio o edificio pubblico alla memoria di Norma Cossetto! Vergogna!”

SERRAVALLE. Abbiamo appreso che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia (di cui ignoravamo finora l’esistenza, poiché dal sito istituzionale del Comune risulta che la maggioranza consiliare è costituita soltanto dal “Uniti per Serravalle”), in occasione del Giorno del Ricordo, ha organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale un evento di commemorazione delle vittime delle foibe presso la sala consiliare di Casalguidi.

Iniziativa sicuramente lodevole, ma decisamente in controsenso rispetto all’atteggiamento tenuto da Fratelli d’Italia di fronte alla nostra richiesta di intitolazione di uno spazio o edificio pubblico alla memoria di Norma Cossetto, studentessa italiana barbaramente trucidata dai partigiani del maresciallo Tito nel 1943.

Infatti nessuno, né lo ”pseudo gruppo” consiliare né il coordinamento comunale del partito, ha espressamente appoggiato la nostra proposta. Tante parole, ma fatti zero.

Si tratta di un comportamento davvero strano, considerato che i consiglieri di FdI costituiscono la maggioranza che sostiene una giunta di centrodestra (o almeno che si definisce tale). Siamo stati accusati di aver causato noi divisioni all’interno del partito a causa di litigi personali; tale atteggiamento però sta ad attestare inequivocabilmente di fronte alla cittadinanza che si tratta del contrario, e cioè che sono i vertici provinciali e comunali di Fratelli d’Italia che ci hanno allontanato perché di intralcio alla loro politica ormai trasversale e molto poco di destra.

Elena Bardelli

Referente Serravalle Civica