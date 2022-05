serravalle. GIULIA ROMANI (COMUNISTI PER SERRAVALLE) INCONTRA I CITTADINI

Domani 3 maggio alle 21,15 al Circolo Arci di Serravalle capoluogo

SERRAVALLE. La lista, Giulia Romani Sindaco “Comunisti per Serravalle” domani martedì 3 maggio 2022 alle ore 21.15, presso il Circolo Arci, incontrerà i cittadini del capoluogo di Serravalle.

Molti sono problemi lasciati insoluti da questa amministrazione, in primis la scuola del capoluogo. Noi vorremo ristrutturare il vecchio edificio, perché all’area di Masotti a nostro parere è satura, la carenza d’acqua, viabilità al ponte, una pista ciclabile, una biblioteca nel capoluogo, nuova palestra, pozzi inquinati e tanto altro.

La nostra candidata dott. Giulia Romani, ha a cuore il benessere di tutto il comune.

La sua candidatura è solo per amore per il comune dove vive, senza secondi fini, se non quello di rappresentare al meglio la sua gente.

Lista Giulia Romani Sindaco: Comunisti per Serravalle.