serravalle. “GLI IMPIANTI SPORTIVI VERRANNO AFFIDATI IN GESTIONE ANCHE SENZA LA LICENZA DI AGIBILITÀ?”

Lo chiede Serravalle Civica -Movimento Indipendenza alla Giunta Lunardi

SERRAVALLE. Siamo intervenuti pubblicamente per porre al centro dell’attenzione una grave criticità riguardante il Comune di Serravalle Pistoiese, ossia la mancanza delle certificazioni di agibilità degli impianti sportivi comunali, fatta eccezione per la palestra e gli spogliatoi del Campo Sportivo di Masotti.

Nessuno ha fiatato: né il sindaco, che abbiamo interpellato, né i consiglieri comunali, che hanno il dovere di controllare l’operato della giunta.

Ci meravigliamo soprattutto del silenzio del partito locale di Fratelli d’Italia, il cui portavoce provinciale — oggi Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura — nel 2015 era intervenuto duramente insieme ad Elena Bardelli, allora consigliere comunale FDI, riguardo alla inagibilità provata delle strutture sportive, chiedendo alla giunta Mungai, targata PD, il rispetto delle regole prima di tutto.

Evidentemente anche Lunardi, nel precedente mandato e in quello in corso, non ha fatto assolutamente niente per adeguare gli spazi alle normative vigenti. Quella che doveva essere l’amministrazione del cambiamento per sette anni ha continuato sulla stessa linea, dando la priorità a feste, eventi pubblici, manifestazioni, sagre, camminate, solo al fine di acquisire visibilità e consensi, e tralasciando le questioni essenziali che ora emergono e chiedono urgente soluzione.

Che la giunta sia poco interessata alla risoluzione del problema si evince purtroppo anche dalla revoca — effettuata circa un anno fa — della procedura di gara relativa alla ristrutturazione degli spogliatoi del Campo Sportivo “G.Barni” di Casalguidi, mediante l’annullamento in autotutela della determinazione n. 887 del 30 dicembre 2022, che prevedeva interventi di ristrutturazione con adeguamento sismico e riqualificazione funzionale ed energetica della struttura.

Le concessioni degli impianti sportivi scadono questo anno: l’affidamento della loro gestione alle associazioni sportive verrà effettuato anche senza la licenza di agibilità?

Ricordiamo alla giunta Lunardi che le regole vanno sempre rispettate a tutela di chi frequenta gli impianti e anche dei loro gestori.

Serravalle Civica —Movimento Indipendenza