serravalle. “GRAVE INADEMPIENZA LA MANCATA CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI CONTROLLO DELLA DISCARICA”

Il Gruppo civico risponde pubblicamente al Circolo di Fratelli d’Italia Serravalle Pistoiese riguardo all’’operato del consigliere comunale Agostini

SERRAVALLE. Giorni fa siamo intervenuti sulla stampa per segnalare il comportamento scorretto del presidente del Comitato di Controllo della Discarica del Cassero, consigliere Stefano Agostini (FdI), che da quasi due anni non convoca tale ente .

Di contro il Circolo FdI di Serravalle Pistoiese, invece di prendere atto della preoccupante situazione, ha pensato bene di accusarci, anche senza nominarci, di aver ingiustamente denigrato il consigliere.

Al portavoce e ai membri del circolo rispondiamo che noi ci atteniamo sempre ai fatti, senza denigrare nessuno, contrariamente a quanto sono soliti fare invece i vertici comunali e provinciali del partito, utilizzando anche gli organi di stampa. Il fatto che il consigliere in questione sia riuscito insieme al vicesindaco ad intercettare risorse finanziare per la ristrutturazione della palestra di Casalguidi non dimostra niente e non lo giustifica: Agostini ha fatto il suo dovere di consigliere a servizio della collettività, né più né meno.

Il fatto che da quasi due anni non convochi il Comitato di Controllo della Discarica, di cui è presidente, si configura invece come una GRAVE inadempienza e violazione del Regolamento comunale – che stabilisce riunioni mensili – per di più da parte di una figura istituzionale.

Non riconoscere la gravità di tale comportamento ci fa molto pensare. Ci stupiamo anche del silenzio degli amministratori di Serravalle Pistoiese. Nessuno ha richiamato il consigliere alle sue responsabilità? La Giunta e il Consiglio Comunale approvano tale comportamento avallando le inadempienze?

Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese