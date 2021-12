serravalle. GRUPPO CIVICO: “GRAVI CRITICITÀ AL CIMITERO COMUNALE DI CASALGUIDI”

La mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, lamentata sotto le precedenti amministrazioni, purtroppo perdura tuttora

SERRAVALLE. Come abbiamo potuto constatare di persona, in caso di pioggia le condizioni del cimitero comunale di Casalguidi si fanno davvero critiche. Le infiltrazioni nell’ala destra sono così gravi da poter affermare che piove letteralmente anche al coperto.

Il pavimento risulta non solo bagnato, ma addirittura pieno di pozze d’acqua piovana; pertanto il luogo non solo appare privo di decoro, ma diventa anche pericoloso e non sicuro per l’incolumità dei visitatori.

La mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, lamentata sotto le precedenti amministrazioni, purtroppo perdura tuttora: che cosa ha fatto la giunta Lunardi per il cimitero di Casalguidi?

Qualcuno ci ha risposto che prima vengono i vivi e poi i morti: noi invece crediamo che la statura di una amministrazione comunale si evinca in particolare dal rispetto riservato ai defunti e dalla cura prestata ai cimiteri.

E poi quali sarebbero le opere realizzate dall’attuale amministrazione per i vivi, che hanno fatto mettere in secondo piano le opere per i morti?

Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese