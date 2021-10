serravalle. GRUPPO CIVICO: “OCCORRE UNA SOLUZIONE PER VIA BACO”

Baccini e Cappellini sollecitano la giunta a farsi portavoce in Provincia per rendere sicura la strada

SERRAVALLE. Alcuni di noi, quando erano ancora in Fratelli d’Italia, avevano fatto notare la situazione di incuria e pericolo per la sicurezza pubblica in cui versa via Baco, piena di buche e crepe soprattutto nel tratto iniziale, a partire dalla piazza di Cantagrillo.

La manutenzione della strada non rientra nelle competenze del Comune, poiché si tratta di una via provinciale. Nell’occasione l’amministrazione comunale si attivò responsabilmente per sollecitare un intervento risolutivo della Provincia

Ad oggi la situazione è sempre la medesima, con lo stesso disagio dei cittadini e la stessa mancanza di decoro di questa storica via che conduce tra l’altro in località del nostro comune fortemente caratterizzate dal punto di vista naturalistico.

Pertanto sollecitiamo la giunta a farsi portavoce ancora una volta presso l’ente provinciale della necessità di un intervento che torni a rendere sicurezza ai cittadini e dignità alla strada stessa.

Considerato che — contrariamente a ciò che si potrebbe pensare — si tratta di una via molto trafficata, anche ad alta velocità, nonostante le modeste dimensioni della carreggiata e le abitazioni che vi si affacciano per lungo tratto, sarebbero necessari dissuasori di velocità o altri strumenti idonei a contenerla nei limiti concessi.

Andrea Baccini — Marco Cappellini

Gruppo Civico — Serravalle Pistoiese