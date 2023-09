serravalle. “I PROVENTI DELLA DISCARICA SONO DIVENTATI PIÙ INTERESSANTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA”

Bardelli (Serravalle Civica): “Cari concittadini, non lasciamoci prendere in giro! Basta con i giochetti di chi davanti all’opinione pubblica armeggia solo per conservare una posizione di facciata”

SERRAVALLE. Ricordiamo alla cittadinanza che l’Ordine del Giorno contro la richiesta di rivalutazione della capacità volumetrica della discarica presentata da Herambiente — approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale —così recitava: “Il Consiglio Comunale di Serravalle…… chiede alla Regione Toscana una più attenta e puntuale interlocuzione con il Comune di Serravalle Pistoiese, che dovrà necessariamente avere l’ultima parola su qualunque operazione riguardante l’impianto di smaltimento rifiuti presente sul proprio territorio”.

Dopo la Conferenza dei Servizi, dove il Comune di Serravalle avrebbe ribadito il proprio “no” alla richiesta di Herambiente (chiederemo copia del verbale), il vicesindaco Gorbi, contraddicendo vistosamente il testo anche da lui votato in Consiglio Comunale, si rimette alle considerazioni che verranno formulate nel merito da Regione Toscana e Arpat.

Che valore ha quindi la contrarietà della giunta se poi l’ultima parola passa all’ente regionale e all’agenzia di controllo? Si tratta esattamente di quanto asserito anche dall’ufficio tecnico comunale, che ha dato peraltro parere favorevole all’operazione.

Non per niente i cantanti della Fiera di Casalguidi si sono esibiti sul palco al di sopra del quale campeggiava lo striscione con la pubblicità del gestore dell’impianto….

Cari concittadini, non lasciamoci prendere in giro! Basta con i giochetti di chi davanti all’opinione pubblica armeggia solo per conservare una posizione di facciata.

I proventi della discarica, da cui ormai dipende l’intero bilancio comunale, sono diventati evidentemente più interessanti della tutela della salute e della sicurezza pubblica.

Elena Bardelli

Referente di Serravalle Civica