serravalle. IL BRAND DELLA MODA FENDI ARRIVA A PONTE STELLA

Lo ha confermato il vicesindaco Federico Gorbi rispondendo ad una interrogazione in consiglio comunale. Con l’insediamento della azienda previsti oltre 200 posti di lavoro

SERRAVALLE. Il territorio comunale di Serravalle Pistoiese si appresta ad accogliere Fendi, realtà di primaria importanza nel panorama mondiale della moda. Con il suo arrivo il celebre marchio porterà con sé anche oltre 200 posti di lavoro, che saranno presumibilmente attinti in gran parte dal territorio.

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Serravalle Pistoiese il vicesindaco Federico Gorbi ha risposto ad una interrogazione del consigliere Silvano Barbasso sulle notizie uscite sulla stampa, che già ipotizzavano un insediamento di un nuovo polo produttivo sul territorio da parte di Fendi, brand della moda conosciutissimo in tutto il mondo.

Come assessore all’urbanistica, Gorbi ha affermato: “L’amministrazione lavora già da alcuni anni all’ampliamento dell’area produttiva di via del Redolone a Ponte Stella.

Il piano strutturale, recentemente definitivamente approvato con i voti della maggioranza, ed il piano operativo, già adottato e prossimo alla definitiva approvazione, avevano chiaramente indicato questa strada che aveva lo scopo di attirare aziende importanti per lo sviluppo economico del territorio e per la creazione di posti di lavoro.

Da qualche tempo era quindi iniziato un confronto con il gruppo LVMH che, oltre a Fendi, riunisce aziende come Dior, Bulgari, Céline, Givenchy, Kenzo e molte altre firme dell’alta moda.

Il 20 giugno Fendi ha inviato una lettera ufficiale con la quale esprimeva interesse per la realizzazione di un polo logistico e produttivo da realizzare appunto nelle aree individuate dal comune di Serravalle nella zona industriale di Ponte Stella”.

Immediatamente la giunta guidata dal sindaco Piero Lunardi ha dato il via ai progettisti perché la proposta di Fendi venga inserita nel piano attuativo di iniziativa pubblica.

“Portare aziende come Fendi sul nostro territorio è uno degli obiettivi che ci eravamo dati —ha sottolineato il vicesindaco Gorbi — e per questo va sottolineato il lavoro quotidiano che ha portato a questo risultato svolto dal sindaco in prima persona e dal capogruppo Stefano Agostini”..

È iniziato anche un lavoro coordinato con la Regione Toscana che porterà ad un protocollo di intesa per lo sviluppo delle aree industriali nel comune di Serravalle e per il consolidamento di Fendi in Toscana. Importante sarà infatti anche il lavoro, connesso alla presenza di questo prestigioso marchio della moda, che vedrà una riqualificazione urbanistica dell’intera area.

“Fendi per una zona come la nostra significa crescita, ricchezza, lavoro, opportunità” ha evidenziato Federico Gorbi che, con un pizzico di polemica ha concluso dicendo “rimarrà nella storia di questo comune che qualcuno in passato ha portato una discarica mentre noi abbiamo portato un’azienda mondiale come Fendi”.

[fioretti —comune di serravalle]