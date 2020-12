serravalle. IL COMUNE ASSUME.. PER UN ANNO (MA CON POSSIBILE PROROGA)

Indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore direttivo tecnico Cat. D

SERRAVALLE. È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di personale con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria giuridica “D” ed economica “D1” – da assegnare all’Area Tecnica del Comune di Serravalle Pistoiese. La durata iniziale del contratto sarà pari ad un anno con possibilità di proroga nel rispetto della vigente disciplina normativa.

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13 del 04/01/2021. Non fa fede il timbro postale, restando a carico dell’interessato ogni ritardo per eventuali disservizi del servizio postale.

La domanda deve essere presentata:

direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Serravalle Pistoiese;

essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Serravalle Pistoiese – Via G. Garibaldi 54 – 51034 Serravalle Pistoiese (PT).

La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve riportare, sulla facciata in cui è riportato l’indirizzo, l’indicazione: “Contiene domanda di partecipazione selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di istruttore direttivo tecnico Cat. D”.

mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Titolo di studio: possesso diploma di laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (28/S), Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (38/S); Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), Ingegneria dei Sistemi edilizi (LM-24), Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria per l’Ambiente e il territorio (LM-35). I titoli di studio conseguiti presso università straniere sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il bando al seguente link: http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/concorsi/avviso-di-selezione-pubblica-assunzione-tempo-determinato-di-un-istruttore-direttiv

