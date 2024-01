serravalle. IL COMUNE ESEMPIO VIRTUOSO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

L’analisi dell’assessore al personale Maurizio Bruschi: “Orgogliosi di questi dati”

SERRAVALLE. Sono 63 i dipendenti comunali attualmente in forza al Comune di Serravalle Pistoiese. Uno in più rispetto al 2023, quando erano 62. A fronte di un turn over importante, con sei cessazioni, si sono registrate sei assunzioni a tempo indeterminato e due a tempo determinato, queste ultime ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 267 del 2000. Il bilancio in ordine dell’Ente ha consentito di mantenere invariata la capacità assunzionale e ha fatto sì che l’amministrazione abbia potuto versare in anticipo ai dipendenti l’indennità di vacanza contrattuale.

Per quanto riguarda poi la contrattazione decentrata integrativa, l’amministrazione è riuscita a dare concretezza economica agli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato il 16/11/2022, in piena concertazione con le organizzazioni sindacali.

Fra i neo assunti per concorso, molto ampia è la percentuale di giovani sotto i 35 anni. Questo è dovuto al fatto che il comune, in virtù della sua capacità assunzionale, può indire un gran numero di concorsi ai quali partecipano molti giovani che ancora non si sono affacciati al mondo del lavoro.

Questi aspetti estremamente positivi fanno dire all’assessore al Personale Maurizio Bruschi: “Siamo orgogliosi di questi dati. Siamo il primo Comune in Provincia di Pistoia e il decimo in Toscana dove un dipendente su cinque è sotto i 35 anni. Inoltre siamo fra i pochi comuni in Toscana che hanno potuto anticipare il compenso contrattuale per tutti i dipendenti. Un obiettivo garantito da un ottimo lavoro dell’Ufficio Personale che era guidato da Paolo Ricci con profonda professionalità e strategia adesso da Federica Simoni con Daniele Benedetti”.

L’assessore al Personale Maurizio Bruschi, proseguendo la sua analisi, indica poi i motivi che fanno del Comune di Serravalle un esempio virtuoso: “Solo con una gestione ottimale da parte di tutta l’amministrazione comunale, solo con bilanci solidi si centrano questi obiettivi. Inoltre l’ottima gestione del personale ci ha sempre consentito di garantire le carriere interne ai dipendenti e tutte le voci salariali. Segnalo poi anche l’ottimo rapporto con le organizzazioni sindacali e, soprattutto, voglio dire che solo una visione lungimirante degli obiettivi può dare questi risultati”.

Importanti sono state poi le novità che hanno interessato il Corpo di Polizia Municipale. A fronte del pensionamento del Comandante Claudio Nardi dopo oltre 40 anni di onorato servizio, si è provveduto alla nomina del suo sostituto con una professionalità interna all’Ente. Inoltre, con due nuove assunzioni attraverso mobilità da altri enti, il Corpo conta adesso sei agenti. Un numero che consente una maggiore operatività sul territorio, assicurando fra l’altro un servizio puntuale di vigilanza alle scuole del territorio comunale e un costante presidio dei mercati su area pubblica.

L’incremento degli agenti di Polizia municipale (passati da 5 a 6 elementi) consentirà inoltre una più agevole copertura dei turni di lavoro e assicurerà una presenza effettiva ai tanti eventi e alle tante manifestazioni che annualmente si tengono sia nella frazione di Casalguidi che a Serravalle capoluogo.

Strettamente legato all’aspetto della gestione del personale, è poi quello dell’orario di lavoro che, dopo una fase sperimentale, è stato approvato in via definitiva dalla giunta comunale il 29 dicembre del 2023. In analogia con quanto già avviene in molti comuni della provincia di Pistoia, si è provveduto alla chiusura degli uffici il sabato mattina, sia nella sede comunale di Serravalle Pistoiese che in quella di Casalguidi.

Questa modulazione non riguarda le tipologie di lavoratori alle quali è richiesta la reperibilità anche in uno o in entrambi i giorni festivi (gli orari sono comunque consultabili nel sito del Comune di Serravalle Pistoiese).

