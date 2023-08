serravalle. IL COMUNE NON HA IL PIANO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Bardelli (Serravalle Civica): “È quindi inadempiente di fronte alla legge!”

SERRAVALLE. Potevano dirlo subito che il Comune non ha mai adottato il Peba, scusandosi soprattutto con i cittadini diversamente abili: avrebbero evitato un’altra brutta figura. Invece gli amministratori di Serravalle Pistoiese hanno insistito sulla loro posizione per capitolare poi inevitabilmente di fronte al Difensore Civico, a cui ci siamo rivolti e che ringraziamo per la estrema disponibilità manifestata e la prontezza del proprio intervento.

Hanno utilizzato anche i mezzi di comunicazione per dire a tutti che il Peba era in possesso del Comune dal 2006 (vedi intervista del vicesindaco Gorbi), e tentare di screditarci di fronte alla collettività con le solite accuse: “Serravalle Civica” inventerebbe tutto, avrebbe strumentalizzato la vicenda per avere visibilità, il suo obiettivo in realtà sarebbe quello di colpire determinate persone dell’Amministrazione Comunale.

La verità però, come dimostra in maniera lampante questa vicenda, viene sempre alla luce, basta aspettare. Sappiamo adesso che siamo amministrati da persone poco responsabili e competenti, che pensano solo ad apparire senza macchia di fronte alla cittadinanza, a costo di nascondere la realtà.

Il “Censimento delle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche” del 2006 — che ci hanno esibito —non è il Peba, ma un documento che fa parte del Regolamento Urbanistico di ogni comune: un sindaco competente e accorto lo dovrebbe sapere, come dovrebbe conoscere la normativa nazionale e regionale in materia, che non è intervenuta dopo il 2006, ma è antecedente a quella data.

Che nessuno mai si sia risentito non è certo una giustificazione. Il Comune di Serravalle risulta inadempiente e deve prontamente provvedere a mettersi in regola.

Tutta la giunta chieda pubblicamente scusa e nel più breve tempo possibile trovi le risorse finanziarie necessarie per adottare il Peba. I cittadini disabili non possono attendere ulteriormente. L’Amministrazione Comunale ha trovato i soldi per il Torneo dei Rioni, per le feste e sagre paesane, per finanziare associazioni del territorio, aumentando perfino alcune tasse; li trovi adesso per adempiere alla legge e rispettare i diritti delle persone disabili, che hanno la priorità su tutto!

Elena Bardelli

Referente di Serravalle Civica