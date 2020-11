serravalle. IL COMUNE PARTECIPA ALLA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI

Messa a dimora una nuova pianta nei giardini pubblici di Masotti

SERRAVALLE. Ogni anno, il 21 novembre, si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 per valorizzare l’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente.

Il Comune di Serravalle Pistoiese ha partecipato all’edizione 2020 per contribuire alla lotta al cambiamento climatico e al miglioramento della gestione del verde, in ottica di sostenibilità, innovazione e partecipazione.

Insieme a AIPV, l’Associazione dei Professionisti del Verde, Vivai Mati e Agrivivai, il sindaco Piero Lunardi, alla presenza degli assessori Roberto Bardelli e Federico Gorbi, ha messo a dimora una nuova pianta nei giardini pubblici di Masotti.

È un piccolo gesto che però aiuta a comprendere l’importanza degli alberi e delle loro indispensabili capacità che permettono la proliferazione della vita: assorbire l’anidride carbonica e rilasciare ossigeno, prevenire il dissesto idrogeologico, proteggere la biodiversità.

[innocenti – comune di serravalle]