serravalle. IL FUTURO DELLA “SINISTRA”

Giovedì 30 novembre un incontro pubblico al Circolo Arci di Cantagrillo

SERRAVALLE. Il Circolo di Rifondazione comunista di Serravalle, come secondo Partito in numero di aderenze presente nel territorio comunale ha deciso di promuovere un pubblico dibattito sul futuro della “Sinistra” nel comune Serravallino.

All’evento hanno aderito, il Partito Democratico, 5 Stelle e Partito socialista italiano. L’iniziativa è in programma giovedì 30 novembre alle ore 21.15 al Circolo Arci di Cantagrillo.

È nostra intenzione, di non guardare solo al passato, ma raccogliere le idee di tutti, di come superare, oltre le sconfitte del passato, anche la pesante carenza di opposizione e di idee, delle forze di Sinistra presenti in forma organizzata nel territorio comunale.

Anche i cittadini possono portare il loro contributo.

Circolo del Partito Rifondazione comunista Serravalle Pistoiese