serravalle. IL GRUPPO CIVICO SCRIVE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

“Sulla sospensione dei lavori alla galleria si faccia chiarezza in un incontro pubblico con i cittadini”

SERRAVALLE. Il Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese ha dato seguito alla richiesta pubblicata sui giornali inviando all’Amministrazione Comunale una pec riguardo alla sospensione dei lavori della galleria di Serravalle. La pec è firmata da Elena Bardelli, responsabile del gruppo civico

“Con la presente la sottoscritta, in rappresentanza del Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese appena costituito, chiede all’Amministrazione Comunale di informare pubblicamente e in maniera ufficiale la cittadinanza tutta, e non solo i residenti, circa le reali motivazioni della sospensione dei lavori di escavazione della galleria presso la collina di Serravalle Capoluogo.

Abbiamo molto apprezzato la decisione di sospendere il nulla osta al vincolo idrogeologico, gesto che ha manifestato grande senso di responsabilità nei confronti della popolazione.

Adesso ci aspettiamo che con altrettanto senso di responsabilità venga riconosciuto il diritto dei cittadini serravallini di conoscere gli eventuali rischi e pericoli legati ai lavori di escavazione, le misure adottate per mettere in sicurezza il territorio, la quantificazione del danno procurato alle civili abitazioni ed eventualmente all’ambiente circostante, i tempi previsti per portare a compimento l’opera. Lasciamo alla giunta la scelta della forma più idonea di comunicazione, pur ritenendo che una assemblea pubblica sarebbe da preferire per la possibilità di interagire in maniera immediata con i cittadini.

Confidando in un sollecito riscontro, saluto cordialmente.

Elena Bardelli

Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese”