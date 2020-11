serravalle. IL PALAZZO COMUNALE SI ILLUMINA DI ROSSO

Il sostegno dell’amministrazione alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

SERRAVALLE. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dalle Nazioni Unite per il 25 novembre, l’amministrazione comunale partecipa alla ricorrenza di questa giornata, illuminando di rosso, uno dei colori simboli contro la violenza nei confronti del genere femminile, il palazzo comunale di Serravalle Pistoiese.

[innocenti – comune di serravalle]