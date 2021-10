serravalle. “IL POLO SCOLASTICO DI CASALGUIDI HA BISOGNO DI UN PARCHEGGIO CAPIENTE E REGOLAMENTATO”

Gruppo civico: “Si tratta di un problema reale che non si può liquidare affermando che due passi a piedi fanno bene..”

SERRAVALLE. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di genitori i cui figli frequentano il Polo Scolastico di Casalguidi riguardo al parcheggio di via Aldo Moro, che risulterebbe poco capiente e privo di un’apertura in più per poter facilitare l’ingresso e l’uscita delle auto.

Ci siamo recati sul luogo per una verifica e in effetti anche a nostro avviso ci sono dei problemi.

Prima di tutto il parcheggio appare insufficiente per l’odierna popolazione scolastica del Polo. Inoltre dovrebbe essere regolamentato: occorrerebbe individuare un’area da riservare alle auto dei docenti e del personale dell’istituto e un’area da destinare ai genitori che in auto accompagnano i figli a scuola e li vanno a riprendere all’uscita delle lezioni. Spesso i genitori non riescono ad entrare nel parcheggio perché è tutto occupato oppure una volta entrati non riescono a fare manovra per uscire in quanto lo stesso è dotato di una sola apertura che serve sia per l’entrata che per l’uscita.

Una scuola, per poter svolgere un servizio di qualità, deve avere anche un parcheggio funzionale, prima di tutto sufficientemente capiente e poi adeguato alle necessità dei cittadini. La scuola è uno dei principali servizi che l’amministrazione comunale è chiamata a garantire: il servizio non riguarda soltanto gli studenti, ma anche le famiglie, che rappresentano una delle tre componenti scolastiche.

Siamo stati accusati da alcuni amministratori di strumentalizzare le lamentele di poche persone. Si tratta invece di un problema reale, che non si può liquidare affermando che due passi a piedi fanno bene. Il bene comune è il bene di tutti, nessuno escluso.

Non tutti i genitori si possono permettere — perché lavoratori o in altre gravi situazioni familiari — di accompagnare a piedi a scuola i figli più piccoli. Quando si può trovare una soluzione possibile per venire incontro alle esigenze dei cittadini, perché non ascoltarli?

Elena Bardelli

Sergio Nenciarini

Andrea Baccini

Marco Cappellini

Francesca Sedile

Angelo Filippi

Angelo Dolfi

Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese