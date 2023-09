serravalle. IL PRESIDENTE DEL COMITATO CITTADINO PER LA DISCARICA FACCIA IL SUO DOVERE!

Serravalle Civica: “Caro Romagnoli, il suo compito è quello di informare la cittadinanza, non difendere o giustificare l’amministrazione comunale!”

SERRAVALLE. Il consigliere comunale di opposizione Francesco Romagnoli, presidente del Comitato Cittadino per la Discarica, invece di fare il proprio dovere, secondo il ruolo ricoperto, a quanto pare si è adeguato al sistema, obbedendo ciecamente all’Amministrazione Comunale, che alla fine poi fa gli interessi del gestore.

Infatti quando si rilasciano interviste ai giornali si dice la verità. Interveniamo pertanto per correggere quanto recentemente dichiarato al quotidiano “La Nazione”.

Prima di tutto il sig. Romagnoli non ha mai risposto alla nostra lettera che chiedeva i dati Arpat. Ci piacerebbe conoscerne il motivo: forse per il timore di cadere in errore, dopo le brutte figure collezionate da sindaco e vicesindaco in materia?

In secondo luogo l’ente di controllo regionale — come egli sostiene ripetendo a pappagallo le parole del vicesindaco — non ha trasmesso solo adesso al Comune i risultati delle verifiche condotte negli ultimi 5 anni: Arpat ha dichiarato infatti pubblicamente di aver inviato ogni anno all’amministrazione comunale i risultati delle verifiche svolte, che solo ora però sono stati pubblicati, ossia guarda caso dopo la smentita pubblica del sindaco, che ha affermato di non esserne in possesso.

Se fosse vero quanto affermato da Romagnoli il Comune per 5 anni non avrebbe avuto notizia degli esiti delle analisi effettuate dall’ente deputato per legge al controllo e per giunta nessuno (nemmeno lui) scandalosamente si sarebbe risentito.

In terzo luogo nel sito comunale sotto l’indicazione dell’anno 2022 sono presenti gli esiti delle analisi del 2021: mancano pertanto i dati relativi ai prelievi del 2022, che il presidente del Comitato evidentemente non si è degnato nemmeno di controllare.

In quarto luogo gli ricordiamo che la sua funzione non è quella di difendere o giustificare l’operato della giunta bensì quello di informare la cittadinanza a tutela e garanzia della salute e della sicurezza pubblica.

In ultimo, constatato il suo silenzio, gli chiediamo che cosa pensi del parere favorevole rilasciato alcuni giorni fa dal Comune per il progetto di rivalutazione della capacità volumetrica dell’impianto, nonostante la manifesta contrarietà della giunta e il voto contrario del consiglio comunale, compreso il suo.

È forse convinto di fermare il progetto continuando ad organizzare le sue inutili visite guidate presso l’impianto? O gli piace stare alle dipendenze di una amministrazione sconsideratamente incoerente?

Serravalle Civica