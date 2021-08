serravalle. IL SIMBOLO COMUNISTA USATO DAI CLERICALI

Il partito comunista di Serravalle Pistoiese interviene a proposito della iniziativa di ieri sulla esperienza pastorale di don Roberto Breschi

SERRAVALLE. Ieri sera, alla Rocca di Serravalle, un tempo non lontano luogo di feste della Cgil e dell’Unità, con il patrocinio del comune, è stata fatta un iniziativa sull’esperienza pastorale di Don Roberto Breschi.

In illustra il suo rapporto con il paese negli anni dal 1989 al 2000. Nella serata si è parlato anche della ideologia comunista vista dalla parte di un cattolico.

Lasciando perdere l’organizzazione dell’evento, a cui hanno partecipato anche alcuni ex sindaci e che non condividiamo, per un motivo molto semplice , le idee di un sacerdote, non rappresentano la Chiesa nella sua interezza e soprattutto il centenario della nascita del Pci, di cui è stato usato non il simbolo del vecchio Partito Comunista ma di un partito comunista di oggi.

A noi ha dato l’impressione di una carnevalata fatta da chi non c’entra nulla con la storia comunista. La cosa più sintomatica è che, ci è sembrato più che lo scopo pubblicizzato, della narrazione storica anche interessante, ma abbiamo visto, una volontà di ridicolizzare un avversario politico, colpendolo nei simboli e ricorrenze del suo patrimonio storico e culturale.

Non è la prima volta, che ciò avviene: il primo maggio del 2018 a Casalguidi, festa laica per eccellenza, fu organizzato dall’amministrazione Serravallina , fu data la benedizione al termine dell’evento.

Adesso succede la stessa cosa, con il simbolo comunista usato da clericali.

Tutte queste cose a nostro avviso, sono solo provocazioni di una parte politica, tese a combattere un avversario nel terreno a lui caro, delle sue tradizioni e simboli.

Non hanno nulla a che fare con eventi culturali o altro. Concludiamo; se davvero erano interessati a un sincero confronto, esistono nel territorio provinciale e anche nel comune di Serravalle, tre partiti che continuano a essere comunisti e avrebbero potuto dare un importante contributo.

Partito Rifondazione comunista Serravalle P.se