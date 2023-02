serravalle. IN COMUNE SI POSSONO FIRMARE DUE PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

I moduli sono disponibili negli uffici anagrafe di Serravalle e Casalguidi

SERRAVALLE. Due proposte di legge di iniziativa popolare sono state depositate presso gli uffici anagrafe delle sedi comunali di Serravalle Pistoiese e di Casalguidi. La prima si prefigge una profonda riforma della finanza locale, prevedendo il pareggio di bilancio sociale, ecologico e di genere, eliminando tutte le norme che impediscono l’assunzione del personale, reinternalizzando i servizi pubblici a partire dall’acqua, difendendo suolo, territorio, beni comuni e patrimonio pubblico, dando alle comunità territoriali strumenti di autogoverno partecipativi e inclusivi.

La seconda proposta di legge si propone invece la socializzazione della Cassa Depositi e Prestiti, trasformandola in ente di diritto pubblico decentrato territorialmente. In tal modo si andrebbe a mettere a disposizione dei comuni e delle comunità territoriali le ingentissime risorse del risparmio postale (280 miliardi di euro) come forma di finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti sul territorio.

A promuovere la raccolta firme a livello nazionale è “Riprendiamoci il Comune”.

I cittadini residenti potranno firmare le due proposte di legge di iniziativa popolare negli orari di apertura degli uffici anagrafe di Serravalle e di Casalguidi, consultabili nel sito del Comune.

[fioretti — comune di serravalle]