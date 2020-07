serravalle. IN CONSIGLIO COMUNALE PASSA LA MOZIONE DI FRATELLI D’ITALIA A FAVORE DEL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE, AZIENDE E ATTIVITÀ COMMERCIALI

SERRAVALLE. Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione della nostra mozione a favore del sostegno economico a famiglie, aziende, attività commerciali e artigianali del territorio comunale, seriamente colpite dalla crisi conseguente alla emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con questo provvedimento impegniamo il sindaco e la giunta ad adottare agevolazioni importanti sul piano delle tasse e imposte comunali ossia a non aumentare la Tari nell’anno in corso; ad azzerare o almeno ridurre la parte variabile di suddetta tassa relativamente al periodo di chiusura degli esercizi commerciali e delle attività produttive a causa della pandemia; a rinviare all’anno prossimo i termini per le notifiche dei solleciti riguardanti la Tari non saldata nel 2019; a spostare i termini per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità; ad azzerare per tutto il 2020 la Cosap per i dehors di bar, ristoranti e pasticcerie; a rinviare all’anno prossimo i termini per le notifiche dei solleciti di Imu e Tasi non saldate negli anni precedenti; a rimborsare le famiglie che non hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico per il periodo non goduto a causa della sospensione delle attività didattiche.

Inoltre si sollecitano ulteriori azioni di sostegno in favore delle famiglie in difficoltà economica mediante maggiori investimenti nel settore sociale, in particolare — in base alla certificazione Isee — l’erogazione di contributi per il pagamento della connessione internet alle famiglie con figli in età scolare che hanno partecipato alla didattica a distanza.

Il nostro obiettivo è sempre quello di andare incontro alle necessità reali dei cittadini e siamo felici quando possiamo conseguirlo nelle sedi istituzionali mediante gli strumenti appropriati.

Matteo Giovannoni, Capogruppo FdI-Serravalle Pistoiese

Patrizia La Pietra, Consigliere Comunale FdI-Serravalle Pistoiese

Stefano Agostini, Consigliere Comunale FdI-Serravalle Pistoiese

Elena Bardelli, Portavoce Comunale FdI-Serravalle Pistoiese