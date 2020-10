serravalle. IN CONSIGLIO COMUNALE SI PARLA DEL DISSESTO GEOLOGICO DELLA GALLERIA

Venerdì 30 ottobre seduta del Consiglio comunale in videoconferenza. Ecco l’ordine del giorno

SERRAVALLE PISTOIESE. Nuovo appuntamento con il consiglio comunale, convocato per il venerdì 30 ottobre alle ore 18 in videoconferenza, la seduta sarà trasmessa in diretta streaming.

L’ordine del giorno prevede 8 punti partendo dalle comunicazioni della presidenza, l’approvazione del verbale della seduta consiliare del 29/09/2020.

Due sono le interrogazioni a risposta orale presentate dal consigliere Raffale Landi, una in merito al “turismo nel capoluogo” e l’altra al “ritardo lavori Rfi per imprevisto geologico”.

Successivamente le comunicazioni in merito alla mozione cui alla deliberazione c.c. 42 del 09/07/2020 ed a seguire il bilancio di previsione 2020/2022-variazione, l’approvazione dello schema di convenzione di tesoreria per il periodo 01/01/2020-31/12/2025 e l’estinzione anticipata mutuo posizione n. 4549459

