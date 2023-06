monsummano. IN VIA FRANCESCA NORD UN TRATTO A SENSO UNICO ALTERNATO

A seguito dei lavori di messa in sicurezza del sottopasso dell’A11 Firenze Pisa Nord

MONSUMMANO. Il Comune di Monsummano Terme comunica che a partire da domani, giovedì 29 giugno, e fino a sabato 29 luglio, presso il tratto di via Francesca Nord all’altezza del sottopasso dell’Autostrada A11 Firenze – Pisa Nord, sarà attivato un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, a causa di un cantiere di Autostrade per l’Italia Spa per un intervento di messa in sicurezza del sottopasso stesso.

[ansalone — comune di monsummano terme]