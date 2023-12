serravalle. INAUGURATA LA PALESTRA DI CASALGUIDI, LUNARDI: UN VERO E PROPRIO VANTO PER IL TERRITORIO

I lavori di riqualificazione dell’impianto erano iniziati nel 2019

SERRAVALLE. Oltre 400 persone hanno assistito al taglio del nastro per l’inaugurazione della Palestra di Casalguidi. Dopo un’importante fase di riqualificazione iniziata nel 2019, la struttura ha cambiato totalmente volto e adesso si pone come uno degli impianti più all’avanguardia della provincia di Pistoia.

L’intero pavimento è stato realizzato in parquet, conforme all’utilizzo per le competizioni di pallacanestro, pallavolo, palla a mano e calcetto. Il tetto è stato totalmente ricostruito, con l’apposizione all’esterno di una serie di pannelli fotovoltaici per l’efficientamento energetico dell’edificio. La parte interna della copertura, è stata invece realizzata in legno, sia per quanto concerne il rivestimento che per quanto comporta invece la struttura portante, con una trabeazione lignea che costituisce un esempio di sostenibilità nell’uso dei materiali.

Due moderni tabelloni segnapunti sono stati affissi nella parte alta delle pareti laterali, dietro ai canestri in uso per il basket. La tribuna può infine ospitare 302 spettatori in comode sedute. A dimostrazione che niente è stato lasciato al caso, c’é anche l’accostamento cromatico che domina appunto lo spazio riservato al pubblico: i colori dominanti sono infatti l’arancione il viola e il verde.

L’arancione, con cui sono state dipinte tutte le parti divisorie in ferro, è un tributo alla Pistoia sportiva mentre il viola, con cui sono stati realizzati i rivestimenti dei gradoni delle tribune, costituisce un omaggio alla Firenze sportiva e alla sua squadra, la Fiorentina.

Il verde smeraldo delle sedute evoca invece il colore che domina il territorio di Casalguidi e di tutta la provincia, da sempre terra di vivai.

Raggiante a buon diritto, il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi che, prima del taglio del nastro, ha affermato: “Oggi è uno dei giorni più lieti di entrambi i miei mandati di sindaco. Finalmente, siamo arrivati al momento dell’inaugurazione di questa palestra totalmente rinnovata che potrà costituire un vero e proprio vanto per l’intero territorio comunale. Nel 2019, fummo costretti a intervenire per una copiosa infiltrazione d’acqua nel tetto ma non ci siamo limitati ad affrontare l’emergenza: abbiamo portato alla realizzazione un progetto bellissimo, ed ora tutti i cittadini del nostro Comune potranno fruire di uno degli impianti più moderni e accoglienti della provincia”.

La nuova palestra verrà utilizzata in primo luogo dagli studenti di tutte le scuole del Comune di Serravalle Pistoiese, sia di quelli di Casalguidi ma anche di quelli di Masotti, che verranno trasportati nella palestra tornata a nuova vita grazie a un apposito servizio di scuolabus.

A far festa insieme al sindaco Piero Lunardi, il Sottosegretario all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare Patrizio La Pietra che, dal 2007 al 2013, ha ricoperto l’incarico di consigliere comunale proprio nel Comune di Serravalle Pistoiese.

Oltre al Sottosegretario e senatore La Pietra, hanno partecipato all’evento anche tutta la giunta e il consiglio comunale di Serravalle Pistoiese, il consigliere regionale Alessandro Capecchi, il vice presidente della Provincia di Pistoia Gabriele Giacomelli, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Pistoia Leonardo Cialdi in rappresentanza del sindaco Alessandro Tomasi e Lorenzo Zogheri presidente della Fondazione Caript.

A rendere gli onori di casa, oltre al sindaco Piero Lunardi, i vari assessori della sua Giunta che, ciascuno dal loro punto di vista e per ciò che concerne le loro competenze, hanno tracciato il percorso che ha portato alla realizzazione di questa bella impresa di buona amministrazione. Il primo a prendere la parola, e a fungere da esperto intrattenitore, è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Gargini: “Dopo una lunga attesa la palestra è finalmente una solida realtà. Abbiamo iniziato i lavori di riqualificazione nel 2019 e, sin da subito, ci siamo dovuti confrontare con la pandemia che per due anni circa ha bloccato il mondo intero. Terminata l’emergenza, le varie crisi internazionali hanno aggiunto ulteriori motivi di criticità. Purtroppo, come conseguenza di tutto ciò, abbiamo dovuto subire forti ritardi in fase di realizzazione dell’opera ma anche un consistente aumento dei costi di costruzione, lievitati in media del 18%. Alcuni materiali, hanno avuto degli aumenti vertiginosi, che hanno toccato addirittura il 400%. Pur con queste queste difficoltà, siamo riusciti a portare in fondo quest’impresa.

Siamo stati dei sognatori e, proprio per questo, il mio cuore si riempie di orgoglio: i buoni amministratori infatti non sono capaci soltanto di affrontare le emergenze, sono anche capaci di guardare lontano come abbiamo fatto noi quando abbiamo deciso di intraprendere un’impresa grandiosa come la riqualificazione della Palestra di Casalguidi”.

La riqualificazione della Palestra è stata resa possibile grazie a uno stanziamento iniziale di 1.900.000 euro approntato dal Comune di Serravalle Pistoiese, a cui si sono aggiunti 468.000 euro come contributo riconosciuto dal Gestore servizi energetici. Come ulteriore aggiunta, sono arrivati 354.000 euro da parte della Regione Toscana, 200 mila euro della Fondazione Caript e 234 mila, in due tranche, del decreto governativo Aiuti.

Una serie di contributi che ha reso possibile la realizzazione di questa struttura, visto che gli aumenti fuori controllo dei materiali non stavano aiutando certo il suo completamento da parte della ditta di Stefano Zelari che, con grande professionalità, ha portato a conclusione un’opera che sicuramente lascerà il segno.

Felice perchè la palestra tornata a nuova vita potrà rendere più facile la vita delle famiglie del Comune di Serravalle Pistoiese è l’assessore allo Sport Benedetta Vettori: “In questi anni le famiglie hanno dovuto sopportare molti disagi, visto che hanno dovuto accompagnare per moltissimo tempo i loro ragazzi a fare sport in impianti anche molto lontani da casa. Adesso questa situazione di disagio è finalmente finita e tutti, scuole e società sportive, potranno fruire della funzionalità di un impianto che, sicuramente, in breve tempo costituirà un vero e proprio polo di attrazione nell’intera provincia. In questo momento di gioia e soddisfazione, rivolgo poi i miei ringraziamenti e quelli di tutta la Giunta al Tennis Club di Casalguidi che, in questi anni, ha messo a disposizione i suoi spazi per la pratica sportiva dei ragazzi delle scuole”.

Commosso per questo traguardo raggiunto il Vicesindaco Federico Gorbi che, nella passata consiliatura, ricopriva l’incarico di assessore ai Lavori Pubblici: “Siamo stati capaci a tradurre in realtà un sogno di bellezza. La riqualificazione della Palestra di Casalguidi è un innegabile successo di questa amministrazione che ha saputo guardare lontano e non fermarsi alla semplice gestione dell’emergenza”.

L’assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Gargini ha voluto invece porre l’accento sull’aspetto educativo che scaturirà dall’utilizzo della nuova struttura: “In questa palestra i giovani del nostro territorio potranno vivere in pieno i valori dello sport. Lo sport insegna il rispetto delle regole e, soprattutto, il rispetto dell’avversario che non deve mai essere visto come un nemico. Questa palestra costituirà un elemento unificante per tutti i giovani del Comune che, ne sono certa, tratteranno questa struttura con il dovuto rispetto”.

Certo delle ricadute positive che la nuova Palestra potrà avere sull’intero territorio, si è detto infine l’assessore al Turismo Maurizio Bruschi: “Questa palestra costituirà un polo di attrazione d’eccellenza per tutto ciò che è il cosiddetto turismo sportivo. Questo porterà a delle ricadute positive per il nostro territorio che negli ultimi anni sta registrando un importante aumento di presenze turistiche”.

