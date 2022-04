serravalle. INAUGURATO IL NUOVO NIDO DI INFANZIA DI CASALGUIDI “MAGO MERLINO”

Stamani il taglio del nastro. La spesa complessiva è stata di 1 milione 220 mila euro di cui 300mila assegnati dalla Fondazione Caript

SERRAVALLE. Si è concluso il progetto di ristrutturazione dell’edificio scolastico di proprietà dell’Amministrazione comunale “Ex Scuola Fucini” che ha previsto la realizzazione di nuovo Asilo Nido.

La spesa complessiva dell’opera è stata di 1milione e 220mila euro di cui 300mila euro assegnati al Comune di Serravalle dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia come finanziamento a seguito della partecipazione al Bando “Cantieri Smart 2018”, indetto dalla Fondazione medesima, per interventi di riqualificazione energetica e interventi di adeguamento o di miglioramento sismico del patrimonio edilizio pubblico esistente.

La nuova struttura, che potrà ospitare 70 bambini dai 3 mesi ai 3 anni, è composta da tre aree specifiche per età ed all’interno sono presenti un giardino d’inverno interno, uno spazio all’aperto e la cucina interna.

Un nido pensato a misura di bambino studiato nei minimi particolari per accogliere e far crescere i piccoli.

La struttura è stata realizzata dalla ditta Martino Costruzioni coadiuvati dallo studio Baldi di Quarrata, lo studio B.F. Progetti di Pistoia seguiti costantemente dall’Ufficio Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione del Comune.

[comune di serravalle]