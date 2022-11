serravalle. “INCURIA E DEGRADO IN PIENO CENTRO A CASALGUIDI”

Serravalle Civica torna a denunciare il completo stato di abbandono del campetto da gioco di via Macelli

SERRAVALLE. Siamo già intervenuti sul campetto da gioco di via Macelli a Casalguidi, denunciandone il completo stato di abbandono e incuria e chiedendo un pronto intervento da parte dell’amministrazione comunale con una nuova recinzione, la fissazione di un orario di apertura e chiusura e adeguata sorveglianza al fine di restituire questo piccolo spazio ai ragazzi della nostra comunità.

Non è stato fatto ancora niente! Anzi —come è possibile vedere dalle foto che abbiamo scattato — la situazione è notevolmente peggiorata!

Ma la nostra giunta non si è sempre vantata di essere “la giunta del fare”?

In questo caso cosa sta facendo?

Serravalle Civica