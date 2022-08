serravalle. INIZIATI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A CASALGUIDI

La Cei ha assegnato alla parrocchia un contributo di oltre 126 mila euro

SERRAVALLE. [a.b.] Con il montaggio dei ponteggi hanno preso il via da qualche giorno i lavori di ristrutturazione della Chiesa di San Pietro Apostolo a Casalguidi.

La Cei ha assegnato a suo tempo un contributo di 126.217 euro a cui si devono aggiungere le offerte raccolte dalla parrocchia. Fatto l’accordo con la ditta esecutrice I lavori dovevano iniziare già da qualche tempo ma sono slittati per i noti problemi del settore edile (impegni accavallatisi della ditta, ridefinizione del preventivo per le voci di mercato variate, reperimento dei materiali quali i ponteggi ed altro ancora).

L’inizio dei lavori è stato salutato come una “buona notizia” dal vicesindaco Federico Gorbi e “con viva soddisfazione” dal gruppo “Insieme-Centrosinistra per Serravalle” che scrive “Presto potrà di nuovo accogliere al proprio meglio tutti i fedeli della nostra comunità che da tempo sente il bisogno di avere la propria chiesa rimessa in sesto”.