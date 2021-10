serravalle. INQUINAMENTO FALDA ACQUIFERA A MASOTTI, GRUPPO CIVICO: CONTENERE LE SPESE PER IL MONITORAGGIO DEI POZZI

Alcune riflessioni in merito alla ordinanza del sindaco

SERRAVALLE. Abbiamo appreso che, a seguito della rilevazione di sostanze inquinanti nelle acque della frazione di Masotti, si rendono giustamente necessarie analisi frequenti dei pozzi privati ubicati in questa zona.

Considerando che la causa della contaminazione della falda sotterranea non dipende dai proprietari dei pozzi e che le analisi secondo i parametri richiesti hanno un costo non indifferente, chiediamo all’amministrazione comunale se sia giusto che la spesa per il monitoraggio dei pozzi, escluse naturalmente le analisi di routine, ricada sui privati, che non hanno nessuna responsabilità riguardo al problema.

A nostro avviso dovrebbero essere previste opportune coperture pubbliche, parziali o totali, dei costi; nel caso, comunque, in cui ciò non fosse possibile, sarebbe doveroso da parte del comune mettere in atto convenzioni con laboratori accreditati di analisi al fine andare incontro alle necessità delle famiglie e di contenere il più possibile le spese, in considerazione del particolare momento di criticità economica dovuto alla pandemia

Gruppo Civico — Serravalle Pistoiese