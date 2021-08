serravalle jazz. ALLA FORTEZZA SANTA BARBARA “PRONTI, PARTENZA, VIA!!”

Sta per iniziate la ventesima edizione della importante manifestazione diretta da Maurizio Tuci

PISTOIA —SERRAVALLE. L’edizione 2021 di Serravalle Jazz (23, 24 e 31 agosto) ha le carte in regola per farsi ricordare a lungo. Perché la manifestazione musicale diretta da Maurizio Tuci taglierà un traguardo notevole: il ventesimo compleanno; per l’indiscussa qualità dell’offerta musicale che caratterizza da sempre la rassegna; perché il vincitore del Premio Sellani tornerà sul palco del festival dopo esserne stato protagonista già durante la prima edizione, quando aveva dato vita a un duo d’eccezione proprio insieme a Renato Sellani; perché contribuirà alla ripartenza dell’offerta artistica e culturale del nostro territorio, costretta dall’emergenza sanitaria, da oltre un anno, a uno standby forzato.

Organizzato da Associazione Teatrale Pistoiese con il sostegno di Fondazione Caript e Comune di Serravalle Pistoiese, Serravalle Jazz rientra nel ricco cartellone multidisciplinare della nuova edizione di Spazi Aperti, in programma a Pistoia fino al 28 settembre.

Per il secondo anno consecutivo, ad ospitare la manifestazione musicale sarà la Fortezza Santa Barbara grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Direzione regionale Musei della Toscana. Uno spazio ricco di fascino e suggestione, quello della fortificazione medicea, che diventa il “teatro all’aperto” della città e della provincia di Pistoia, con una struttura di palcoscenico totalmente nuova, acquistata dall’Associazione Teatrale Pistoiese.

Il programma della XX edizione prevede tre appuntamenti: lunedì 23 agosto salirà sul palco la BargaJazz Orchestra diretta da Mario Raja, ospite d’onore il sassofonista Maurizio Giammarco; martedì 24 agosto toccherà agli Arundo Donax con musiche di Ellington e Strayhorn appositamente arrangiate dai componenti del gruppo; la serata di martedì 31 agosto sarà dedicata alla VII edizione del Premio Sellani, che quest’anno sarà assegnato al Maestro Enrico Rava, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello internazionale.

“Quest’anno Serravalle Jazz, sia pure in forma ridotta per il perdurare della pandemia – commenta il direttore artistico Maurizio Tuci – vuole in qualche modo celebrare il ventennale riproponendo alcuni gruppi che ne hanno nel tempo sancito e alimentato la crescita. Per questo ha chiamato sul palco della Fortezza Santa Barbara, anche quest’anno per i soliti motivi lontano della Torri di Castruccio di Serravalle Pistoiese, la BargaJazz Orchestra, che nel corso dei due decenni ha costituito la spina dorsale della manifestazione, gli Arundo Donax, un ensemble con i piedi ben piantati nella tradizione ellingtoniana, ed Enrico Rava, uno dei più grandi musicisti jazz di sempre a livello mondiale, a cui è stato assegnato il premio Renato Sellani 2021; proprio nella prima edizione, in duo con Sellani, Rava dette il primo fortissimo giro di ruota a quello che sarebbe diventato oggi il festival, cioè un appuntamento di eccezionale qualità, e quindi imperdibile per gli appassionati di questa musica”.

“Siamo giunti alla XX edizione di Serravalle Jazz – aggiunge il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi, insieme all’assessore alla Cultura, Ilaria Gargini – che, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà lontano dalla magia della Rocca di Castruccio a causa del perdurare della pandemia.

Un’editio minor in un ambiente affascinante quale la fortezza di Santa Barbara. Come sindaco, insieme all’assessore alla Cultura, desidero ringraziare il direttore artistico Maurizio Tuci, l’Associazione Teatrale Pistoiese e la Fondazione Caript per aver comunque mantenuto un forte legame con la sede di Serravalle Pistoiese, dove il festival si è svolto per tanti anni ed è stato sempre fortemente atteso. Il filo che lega il jazz a Serravalle è molto resistente e ci auguriamo di dare vita a un’edizione 2022 ricca di musica e soprattutto libera da pandemie. Intanto prepariamoci ad assaporare la musica jazz alla Fortezza: un sentito ringraziamento a tutti”.

L’ingresso ai concerti è libero, ma è obbligatorio ritirare presso la biglietteria del Teatro Manzoni (per info e prevendite: 0573 991609 – 27112) il tagliando che darà accesso al proprio posto numerato. I tagliandi sono in distribuzione da martedì 13 luglio scorso. I tagliandi di ingresso sono nominativi e non cedibili.

La biglietteria è aperta dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 11 alle 13. Resterà chiusa fino al 22 agosto ma, eccezionalmente, sarà aperta anche lunedì 23 agosto.

La sera degli eventi, dalle ore 20.15 la biglietteria aprirà direttamente alla Fortezza Santa Barbara per il ritiro degli eventuali tagliandi ancora disponibili.

In caso di maltempo, i concerti si terranno, ove possibile, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini o al Teatro Manzoni.

L’accesso agli spettacoli è condizionato all’esibizione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o a quant’altro previsto dal DL 105 del 23/7/2021 (fatta eccezione per i minori di 12

