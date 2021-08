serravalle jazz. BARGAJAZZ ORCHESTRA CON MAURIZIO GIAMMARCO APRONO LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA

Appuntamento alla Fortezza Santa Barbara lunedì 23 agosto alle ore 21.15

PISTOIA —SERRAVALLE. Pronti, partenza, via! Comincia lunedì l’edizione 2021 di Serravalle Jazz (23, 24 e 31 agosto, ore 21.15), la rassegna musicale organizzata da Associazione Teatrale Pistoiese con il sostegno di Fondazione Caript e Comune di Serravalle Pistoiese, che rientra nel ricco cartellone multidisciplinare della nuova edizione di Spazi Aperti, in programma a Pistoia fino al 28 settembre.

Per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Direzione regionale Musei della Toscana, sarà la Fortezza Santa Barbara ad ospitare il festival. Uno spazio ricco di fascino e suggestione, quello della fortificazione medicea, che diventa il “teatro all’aperto” della città e della provincia di Pistoia, con una struttura di palcoscenico totalmente nuova, acquistata dall’Associazione Teatrale Pistoiese.

Il programma della XX edizione prevede tre appuntamenti. Protagonista del primo, in programma lunedì, sarà la BargaJazz Orchestra diretta da Mario Raja: ospite d’onore il sassofonista Maurizio Giammarco.

L’esibizione della big band nel primo appuntamento di Serravalle Jazz, che riprende quest’anno dopo la pausa nel 2020, è una vera e propria tradizione, frutto del gemellaggio tra la manifestazione serravallina e il BargaJazz Festival.

La BargaJazz Orchestra è una formazione variabile che “preleva” di volta in volta dalle file della big band di Barga i musicisti più adatti ai progetti in corso. Alla Fortezza Santa Barbara si esibiranno: Andrea Tofanelli, Andrea Guzzoletti, Federico Trufelli, Alessio Bianchi (trombe), Roberto Rossi, Silvio Bernardi, Marcello Angeli, Davide Guidi (tromboni), Dimitri Grechi Espinoza, Renzo Cristano Telloli, Moraldo Marcheschi, Alessandro Rizzardi, Rossano Emili (sassofoni), Stefano Onorati (pianoforte), Angelo Lazzeri (chitarra), Luca Gusella (vibrafono), Paolo Ghetti (contrabbasso), Stefano Paolini (batteria), Mario Raja (direzione). Ospite d’onore sarà il sassofonista pavese Maurizio Giammarco.

La BargaJazz Orchestra presenta al festival le composizioni e gli arrangiamenti selezionati nell’ambito del Concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz che si tiene annualmente a Barga, immediatamente prima di Serravalle Jazz. Ogni anno il contest ha un ospite speciale al quale è dedicato: nel 2021 è stato proprio il sassofonista Maurizio Giammarco, che oggi è uno dei musicisti italiani più apprezzati anche all’estero, tanto da essere stato citato nella Biographical Enciclopedia of Jazz di Leonard Feather.

Protagonista della scena jazzistica italiana sin dalla metà degli anni ’70, Giammarco ha fondato diversi gruppi di primo piano. Con i Lingomania ha vinto il referendum di Musica Jazz nel 1984, 1985 e 1987 e di Guitar Club nel 1988 e 1989 come miglior gruppo italiano. Nel 1981 è stato votato miglior sassofonista italiano nel referendum della rivista Fare Musica e nel 1984 ha vinto il premio Rai1 come musicista jazz dell’anno.

Moltissime le collaborazioni nazionali e internazionali di rilievo.

Tra i suoi numerosissimi gruppi, gli Heart Quartet (1996-98), i Megatones (dal 2000 in poi), Tricycles (un trio con John B. Arnold e Dario Deidda) e i Syncotribe, attualmente in attività.

Dal 2005 al 2010 Giammarco ha diretto la PMJO (Parco della Musica Jazz Orchestra), big band dell’Auditorium di Roma, in oltre cento concerti in Italia e all’estero. Si è inoltre distinto come freelancer in dischi e tournées di musica pop (Mina, Mia Martini, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Tiziana Rivale) e ha composto musica per cinema, teatro, danza, orchestra sinfonica e orchestra d’archi. La sua discografia vanta oltre cento titoli, di cui molti come leader.

Il giorno successivo, martedì 24 agosto, toccherà agli Arundo Donax con musiche di Ellington e Strayhorn appositamente arrangiate dai componenti del gruppo; la serata di martedì 31 agosto, infine, sarà dedicata alla VII edizione del Premio Sellani, che quest’anno sarà assegnato al Maestro Enrico Rava, uno dei jazzisti italiani più conosciuti e apprezzati a livello internazionale.

L’ingresso ai concerti è libero, ma è obbligatorio ritirare presso la biglietteria del Teatro Manzoni (per info e prevendite: 0573 991609 – 27112) il tagliando che darà accesso al proprio posto numerato. I tagliandi di ingresso, in distribuzione da martedì 13 luglio, sono nominativi e non cedibili.

La biglietteria è aperta dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 11 alle 13. Resterà chiusa fino al 22 agosto ma, eccezionalmente, sarà aperta anche lunedì 23 agosto.

La sera degli eventi, dalle ore 20.15 la biglietteria aprirà direttamente alla Fortezza Santa Barbara per il ritiro degli eventuali tagliandi ancora disponibili.

In caso di maltempo, i concerti si terranno, ove possibile, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini o al Teatro Manzoni.

L’accesso agli spettacoli è condizionato all’esibizione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o a quant’altro previsto dal DL 105 del 23/7/2021 (fatta eccezione per i minori di 12 anni).

