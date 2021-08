serravalle jazz. GLI ARUNDO DONAX PROTAGONISTI DELLA SECONDA SERATA

Domani martedì 24 agosto alle ore 21.15 con il quartetto di sassofonisti si esibirà il soprano Federica Raja

PISTOIA — SERRAVALLE. L’edizione 2021 di Serravalle Jazz – la ventesima –, che verrà inaugurata stasera lunedì 23 agosto dalla BargaJazz Orchestra affiancata dal sassofonista Maurizio Giammarco, proseguirà domani, martedì 24 agosto, sempre alle 21.15. Protagonista della seconda serata sarà il quartetto di sassofonisti Arundo Donax accompagnato dalla voce di Federica Raja.

La rassegna musicale, organizzata da Associazione Teatrale Pistoiese con il sostegno di Fondazione Caript e Comune di Serravalle Pistoiese, rientra nel ricco cartellone multidisciplinare della nuova edizione di Spazi Aperti, in programma a Pistoia fino al 28 settembre.

Per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Direzione regionale Musei della Toscana, sarà la Fortezza Santa Barbara ad ospitare il festival. Uno spazio ricco di fascino e suggestione, quello della fortificazione medicea, che diventa il “teatro all’aperto” della città e della provincia di Pistoia, con una struttura di palcoscenico totalmente nuova, acquistata dall’Associazione Teatrale Pistoiese.

Arundo Donax è il nome scientifico della canna comune, quella con cui si costruisce l’ancia, l’elemento vibrante da cui il sassofono prende voce. Il quartetto che porta questo nome – formato da Pasquale Laino (sax soprano), Pietro Tonolo (sax contralto), Mario Raja (sax tenore) e Rossano Emili (sax baritono), in questa occasione accompagnati da Federica Raja (soprano) – è nato all’inizio degli anni ’90, cercando da subito di coltivare sia l’improvvisazione sia la scrittura, spaziando dal jazz alla letteratura contemporanea passando per la produzione di musica originale concepita in vista di progetti specifici.

La formazione ha inciso finora tre dischi: C’era una volta, dedicato al mondo dell’infanzia; Arundo Donax, con brani di autori come Carlo Boccadoro e Carla Bley; Dancers in Love, con arrangiamenti di musica di Duke Ellington e Billy Strayhorn.

Il programma del concerto prende spunto dai brani contenuti nel disco Dancers in Love, che si basa su musiche di Ellington e Strayhorn appositamente arrangiate dai componenti di Arundo Donax.

Il quartetto di sassofonisti torna a Serravalle Jazz dopo 18 anni: parteciparono alla seconda edizione del festival, nel 2003, con un concerto a dir poco memorabile che, a causa del maltempo, tennero all’interno della chiesa di Santo Stefano. Quattro sassofoni acustici, non amplificati, per una suggestione impressa a lungo nella memoria del pubblico.

Anche allora suonarono musica di Duke Ellington con arrangiamenti originali, ma stavolta si aggiungono brani che il compositore statunitense ha scritto pensando al canto di una voce non jazzistica, ma più vicina all’impostazione lirica. La soprano Federica Raja canterà i brani del 2° Concerto Sacro di Ellington, ai quali aveva già dato voce il grande soprano svedese Alice Babs.

L’ingresso ai concerti è libero, ma è obbligatorio ritirare presso la biglietteria del Teatro Manzoni (per info e prevendite: 0573 991609 – 27112) il tagliando che darà accesso al proprio posto numerato. I tagliandi di ingresso sono nominativi e non cedibili.

La biglietteria è aperta dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 11 alle 13. Sarà aperta eccezionalmente anche oggi lunedì 23 agosto.

La sera degli eventi, dalle ore 20.15 la biglietteria aprirà direttamente alla Fortezza Santa Barbara per il ritiro degli eventuali tagliandi ancora disponibili.

In caso di maltempo, i concerti si terranno, ove possibile, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini o al Teatro Manzoni.

L’accesso agli spettacoli è condizionato all’esibizione della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o a quant’altro previsto dal DL 105 del 23/7/2021 (fatta eccezione per i minori di 12 anni).

