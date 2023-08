serravalle jazz. IL TROMBETTISTA JACOPO FAGIOLI DOPO 6 ANNI TORNA ALLA ROCCA DI CASTRUCCIO

Il 29 agosto il musicista toscano presenta un nuovo progetto

PISTOIA — SERRAVALLE. Era il 2017 quando, appena 22enne, il trombettista Jacopo Fagioli calcò per la prima volta il prestigioso palco del Serravalle Jazz. In quell’occasione faceva parte della sua ensemble anche il fratello Matteo eccellente sassofonista che proprio alla Rocca di Castruccio compì 18 anni.

Dopo sei anni, il 29 agosto alle 21.00, prima del Fabrizio Bosso 4tet con ospite Nico Gori, il trombettista toscano che Musica Jazz ha indicato come il terzo miglior giovane jazzista italiano, torna a sul palco del Serravalle Jazz con un nuovo progetto.

I compagni d’avventura di questo nuovo progetto musicale sono Davide Strangio classe 1996 chitarrista originario della Val Camonica (BS) collabora con Evita Polidoro e si è esibito a Jazz A L’Aquila, Umbria Jazz, Elbjazz Festival (Amburgo), A Jazz Supreme.

Mattia Galeotti classe 1995 batterista firenzuolino che collabora con Francesco Zampini, Michelangelo Scandroglio, Nazareno Caputo, Alessandro Lanzoni. Si è esibito in Festival Nazionali come A Jazz Supreme, Barga Jazz, Veneto Jazz, Elbjazz (Amburgo), L’Aquila Jazz, Umbria Jazz.

Amedeo Verniani al basso classe 1998 è un musicista che spazia dalla musica classica (collabora frequentemente con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino) alla libera improvvisazione: è edito dalla Fonterossa Records di Silvia Bolognesi il suo album Amedeo Verniani – Due con Tony Cattano ed Emanuale Parrini. Si è esibito in Festival Nazionali tra i quali Cortona Jazz, Fonterossa Day.

Jacopo Fagioli nel gennaio 2023 si è classificato terzo nella speciale classifica TOPJAZZ 2022 della rivista Musica Jazz della categoria Nuovo Talento Italiano. Il suo album d’esordio Bilico (in duo col pianista Nico Tangherlini) è citato tra i dischi più importanti e innovativi dell’anno 2022 sempre da Musica Jazz.

Si è esibito in importanti Festival Jazz nazionali e internazionali tra i quali Jazz A L’Aquila, Venezze Jazz Festival, Veneto Jazz, Mammut Jazz Festival, Pisa Jazz, JAZZMI, Rosetum Jazz Festival, Umbria Jazz, A Jazz Supreme, Stresa Festival, Barga Jazz.

Tra le collaborazioni più rilevanti vi sono artisti come Simone Graziano, Francesco Diodati, Francesco Bigoni, Dan Kinzelman, Alessandro Lanzoni, Piero Odorici, Stefano Senni, Enrico Morello, Bernardo Guerra, Francesco Ponticelli e la celebre marching band Funk Off di Dario Cecchini.

Recentemente Jacopo Fagioli e Nico Tangherlini hanno rappresentato l’Italia in un importante manifestazione internazionale presso l’Istituto di Cultura Italiana di Oslo. Questo concerto ha avuto un’ampia risonanza sia in Italia che all’estero.

Per Jacopo Fagioli è molto emozionante tornare a suonare nelle terre ove ha avuto la prima formazione artistica e questa emozione è davvero particolare quando si fa riferimento al Serravalle Jazz festival che ha frequentato da spettatore fin dalla più tenera età.