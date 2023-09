serravalle. “LA BICICLETTATA DEL SORRISO” SARÀ RIPETUTA OGNI ANNO

In tanti alla prima edizione della manifestazione promossa dall’asd Freebike. Il ricavato a Il Sole di Pistoia e Un passo avanti di Casalguidi

SERRAVALLE. Si è svolta ieri sabato 16 settembre a metà pomeriggio la prima edizione della Biciclettata del sorriso, organizzata dall’Asd Freebike col patrocinio del Comune di Serravalle Pistoiese. La manifestazione, per la prima volta sul territorio, ha visto la partecipazione numerosa di cittadini che, muniti di bicicletta, si sono cimentati in un percorso di 5km, sotto la guida attenta dei pedalatori esperti del Freebike che li hanno accompagnati lungo tutto il tragitto.

La pedalata si è conclusa al Tennis Club Casalguidi dove i partecipanti sono stati rifocillati da una classica merenda sempreverde: pane e Nutella.

Soddisfatti il presidente del Freebike Simone Querci, l’assessore allo sport Benedetta Vettori accompagnata dal sindaco Piero Lunardi e le associazioni a cui andrà il ricavato della manifestazione: il Sole di Pistoia e Un passo avanti di Casalguidi.

“Contiamo di ripetere la biciclettata ogni anno, il sabato della fiera, per darle continuità e lanciare un messaggio di solidarietà che non si limiti ad un evento singolo” ribadiscono Simone Querci e Benedetta Vettori. Quindi l’appuntamento al prossimo anno

[fioretti — comune di serravalle]